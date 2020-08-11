В Париже открылась крупнейшая в мире городская ферма

Крупнейшая в мире городская ферма Nature Urbaine открылась на крыше здания Parc des Expositions в 15-м округе и уже поставляет фрукты и овощи в дома и рестораны Парижа.

На ферме выращивается около 30 различных культур, включая томаты, клубнику, баклажаны, базилик и редис. Как только все участки фермы будут засеяны, она сможет производить около 900 килограммов продуктов в день.

Многие растения выращиваются вертикально с помощью аэропонного земледелия, экологически устойчивого метода, который использует богатый питательными веществами аэрозоль и дождевую воду для питания растений. Такой метод позволяет на 90% сократить потребление воды по сравнению с традиционным почвенным земледелием.

Каждый участок на ферме заполнен компостом, который по весу легче, чем обычная земля. Его состав разработал институт AgroParisTech. Использовать настоящую землю на крыше невозможно, она слишком тяжела. Даже легкие установки Nature Urbaine оказывают давление в 120 кг на квадратный метр.