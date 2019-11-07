В ЮАР нашли растение, которое последний раз видели в 1804 году

Растение Psoralea cataracta последний раз было замечено и описано в 1804 году. Оно относится к роду псоралея (Psorálea) семейства бобовых растений. До сих пор оно было известно лишь по одному экземпляру, найденному на мысе Флора (регион Тульбах, Южная Африка). В 2008 году, после многолетних бесплодных поисков, оно было признано вымершим.

Брайан Дю Приз, студент-ботаник университета Кейптауна, случайно наткнулся на растение на узкой тропе близ реки в горах Винтерхук. Подлинность находки подтвердил британский ученый Чарльз Стиртонт — всемирно признанный специалист по роду Psoralea.