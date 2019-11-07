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Растения

В ЮАР нашли растение, которое последний раз видели в 1804 году

07 ноября 2019
Рsoralea cataracta
Фото: Brian du Preez
Дю Приз
Фото: Wiida Fourie/Stellenbosch University
Растение обнаружил студент-ботаник, для которого подобное открытие уже третье.

Растение Psoralea cataracta последний раз было замечено и описано в 1804 году. Оно относится к роду псоралея (Psorálea) семейства бобовых растений. До сих пор оно было известно лишь по одному экземпляру, найденному на мысе Флора (регион Тульбах, Южная Африка). В 2008 году, после многолетних бесплодных поисков, оно было признано вымершим.

Брайан Дю Приз, студент-ботаник университета Кейптауна, случайно наткнулся на растение на узкой тропе близ реки в горах Винтерхук. Подлинность находки подтвердил британский ученый Чарльз Стиртонт — всемирно признанный специалист по роду Psoralea.

«Для этого растения характерны длинные нитевидные цветоножки и уникальный оттенок цветка», – Стиртонт.

26-летний Дю Приз уже может считаться специалистом по повторному открытию считавшихся вымершими растений. В 2016 году, будучи бакалавром в области ботаники в Университете Стелленбош, он заново открыл два вида в семействе бобовых — Polhillia ignota и Aspalathus cordicarpa. Последний раз их видели в 1928 и 1950-х годах соответственно.