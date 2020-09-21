Великий баньян: дерево с самой большой в мире площадью кроны

Великий баньян — так называется этот гигант — находится в Индийском ботаническом саду в городе Хаора. Длина окружности его кроны составляет 420 метров. Однако исполинское дерево продолжает разрастаться и по сей день.

По своему виду этот уникальный баньян скорее напоминает небольшой лес, чем одно большое дерево. Это так из-за большого количества воздушных корней Великого баньяна, которых не менее 3 000. В его листве обитает множество птиц, насекомых и небольших животных, вроде обезьян, ящериц и змей.

Возраст этого дерева не менее 250 лет, однако история его неизвестна. Существует лишь несколько записей 1884 и 1886 года, в которых говорится о том, что Великий баньян был поврежден сильными ураганами, а также 1925 года, извещающая о том, что произошло расщепление главного ствола из-за попадания в него молнии. После этого события главный ствол гиганта пришлось вырезать.

Так что же означает слово «баньян»? Это не название отдельного вида, как может показаться изначально. Такое наименование получают лишь те представители вида фикусов, которые имеют большое количество воздушных корней, со временем одревесневевших и ставших дополнительными стволами. Таким образом, баньян растет не столько ввысь, сколько вширь, создавая «лес» из своих корней.

Это название баньянам дали путешественники из Англии и Португалии. Они заметили, что индусские торговцы (banias) собираются для общения, торговли и отдыха под огромными деревьями. После этого они начали называть гигантов «деревьями индусских торговцев» (banias’s tree), а позже сами деревья стали называть «баньянами».

В основном баньяны растут в Индии, предпочитая теплый тропический климат, но их также можно увидеть и в других местах. Например, в США, где в городе Лахайна (Гавайи) существует парк одного дерева — Banyan Tree Park. Там под кронами баньяна устраивают всевозможные политические и развлекательные мероприятия.

Интересно, что корни фикусов настолько сильные, что способны постепенно разрушать постройки. Примером тому может служить камбоджийский храм Ангкор-ват. О нем и о древней столице государства кхмеров, городе Ангкоре, вы можете прочитать в нашей статье «Загадочный Ангкор».