В министерстве сельского хозяйства сообщили, что в этом году будет проведено не менее 350 проверок полей томатов, перца и баклажанов. Также будет систематически проверятся импорт семян и саженцев из стран, где был зарегистрирован ToBRFV.

На данный момент вакцины от вируса не существует, и фермерам приходится уничтожать целые поля и оранжереи. Сообщается, что вирус также угрожает перцу и некоторым другим сельскохозяйственным культурам, но не представляет опасности для человека.

Впервые вирус был обнаружен в 2014 году в Израиле, а годом позже – в Иордании. С тех пор он затронул Францию и шесть европейских стран, а также Турцию, США и Китай.