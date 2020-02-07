Франция предупредила о распространении вируса, угрожающего томатам. Фермерам приходится уничтожать целые поля
В четверг, 6 февраля, министерство сельского хозяйства Франции заявило, что усиливает надзор за полями для предотвращения вируса, поражающего томаты.
Вирус, получивший название ToBRFV, вызывает появление на листьях растений и плодах желтых и коричневых пятен, а также деформацию плодов, что делает продукты непригодными для продажи.
A gauche : tomate atteinte #ToBRFV cliché pris au Canada (EPPO Global Database) A droite : #tomatesdefrance à différents stade de maturité. Aucun foyer infectieux, ni aucune contamination de fruits ou légumes, en France. #ToBRFV ni transmissible aux animaux, ni aux humains. pic.twitter.com/5G7s8BAqp7— TomateConcombre.fr (@tomccb) February 4, 2020
Французское агентство по безопасности пищевых продуктов Anses отмечает, что вирус может передаваться не только через зараженные семена, но и при простом контакте растений. Эксперты агентства рекомендуют удалять и сжигать растения в загрязненной зоне. Производителям рекомендовано закупать только сертифицированные семена и, по возможности, за пределами стран, где распространился вирус.
В министерстве сельского хозяйства сообщили, что в этом году будет проведено не менее 350 проверок полей томатов, перца и баклажанов. Также будет систематически проверятся импорт семян и саженцев из стран, где был зарегистрирован ToBRFV.
На данный момент вакцины от вируса не существует, и фермерам приходится уничтожать целые поля и оранжереи. Сообщается, что вирус также угрожает перцу и некоторым другим сельскохозяйственным культурам, но не представляет опасности для человека.
Впервые вирус был обнаружен в 2014 году в Израиле, а годом позже – в Иордании. С тех пор он затронул Францию и шесть европейских стран, а также Турцию, США и Китай.