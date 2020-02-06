Вымершие финиковые пальмы смогли вырастить из 2000-летних семян

Сара Саллон из Исследовательского центра естественной медицины им. Луи Л. Борика в Иерусалиме и ее коллеги вырастили семь финиковых пальм (Phoenix dactylifera) из семян, найденных при раскопках в пещерах и в древнем дворце, построенном Иродом Великим в I веке до нашей эры.

Ученые отобрали 34 наиболее жизнеспособных семени. 33 из них тщательно смочили в воде и удобрили, а одно оставили в качестве контрольного. В результате семь семян успешно проросли и по прошествии месяцев превратились в юные пальмы.

(Фото: Guy Eisner)

Исследователи с помощью радиоуглеродного анализа определили, что возраст семян составляет около 2000 лет. Генетический анализ показал, что некоторые из них произошли от финиковых пальм женского пола, которые были опылены мужскими пальмами из разных регионов. Это намекает на то, что здешние древние иудеи выращивали деревья, используя сложные методы селекции растений.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Исторические свидетельства о плодах финиковых пальм этого региона описывают их крупный размер, сладость и целебные свойства. Римский писатель и ученый Плиний Старший, например, писал, что их выдающимся свойством является сок, который они выделяют. Из него получается сладкий сорт вина с медовым вкусом. В отличие от египетских, иудейские финики могли храниться в течение долгого времени и, следовательно, экспортироваться по всей Римской империи.

Ученые отмечают, что принимая во внимание исключительные возможности хранения этих семян, финиковая пальма является замечательной моделью для исследования долголетия семян.

Посевы финиковых пальм Иудеи начали оскудевать после Иудейских войн в I и II веках нашей эры (финиковые пальмы были своеобразным символом Иудеи, и они беспощадно уничтожались римлянами), а к XX веку их практически невозможно было найти на территории Израиля. Саллон считает, что древним семенам помогли сохраниться на протяжении веков жаркие и сухие условия Иудейской пустыни.

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