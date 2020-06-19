Японцы изобрели способ опылять цветы с помощью мыльных пузырей

Из-за продолжающегося сокращения численности пчел во всем мире фермеры все чаще ищут альтернативные методы опыления плодоносящих растений. Помочь им вызвались исследователи из Японского института науки и технологии. Ранее они экспериментировали с использованием крошечных беспилотников для прямого опыления тюльпанов. Хотя эксперимент имел некоторый успех, мини-дроны часто повреждали цветы при взаимодействии с ними.

Вдохновленный тем, как его сын пускает мыльные пузыри, ведущий ученый Эйдзиро Мияко задался вопросом, могут ли такие пузыри быть способом опыления цветов. На первом этапе он вместе с коллегами работал над созданием оптимального раствора для получения мыльных пузырей. Исследователи остановились на лаурамидопропил бетаине — соединении, которое иногда используют в шампунях.