Японцы изобрели способ опылять цветы с помощью мыльных пузырей

Из-за продолжающегося сокращения численности пчел во всем мире фермеры все чаще ищут альтернативные методы опыления плодоносящих растений. Помочь им вызвались исследователи из Японского института науки и технологии. Ранее они экспериментировали с использованием крошечных беспилотников для прямого опыления тюльпанов. Хотя эксперимент имел некоторый успех, мини-дроны часто повреждали цветы при взаимодействии с ними.
Вдохновленный тем, как его сын пускает мыльные пузыри, ведущий ученый Эйдзиро Мияко задался вопросом, могут ли такие пузыри быть способом опыления цветов. На первом этапе он вместе с коллегами работал над созданием оптимального раствора для получения мыльных пузырей. Исследователи остановились на лаурамидопропил бетаине — соединении, которое иногда используют в шампунях.
В жидкость добавили пыльцу груши, а также полезные соединения, такие как кальций. Этот раствор был загружен в пистолет для формирования мыльных пузырей и применен для опыления грушевых деревьев. По подсчетам команды, на каждый цветок на дереве попало от двух до десяти пузырьков. Как показали дальнейшие наблюдения, в 95% цветков завязались плоды. Ученые отметили, что такой же результат приносит способ ручного опыления цветов, но он требует намного больше усилий.
В следующем эксперименте для надувания пузырьков использовался автономный беспилотник с GPS-навигатором. Он был применен для опыления лилий. Пролетая на высоте два метра и двигаясь со скоростью 2 м/с, он распылил пузыри и доставил пыльцу к цветам. Такой способ был успешен на 90%.
Исследователи отмечают, что их техника имеет некоторые ограничения, поскольку ветер может сдувать пузыри, а дождь смывать их с цветов. Поэтому на следующем этапе им предстоит найти способ преодолеть эти препятствия.
Узнайте, почему на Земле может не остаться пчел.