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Растения

Японцы изобрели способ опылять цветы с помощью мыльных пузырей

Михаил Сысоев
19 июня 2020
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Фото: Eijiro Miyako
Правда, насекомые всё-таки делают это эффективнее.

Из-за продолжающегося сокращения численности пчел во всем мире фермеры все чаще ищут альтернативные методы опыления плодоносящих растений. Помочь им вызвались исследователи из Японского института науки и технологии. Ранее они экспериментировали с использованием крошечных беспилотников для прямого опыления тюльпанов. Хотя эксперимент имел некоторый успех, мини-дроны часто повреждали цветы при взаимодействии с ними.

Вдохновленный тем, как его сын пускает мыльные пузыри, ведущий ученый Эйдзиро Мияко задался вопросом, могут ли такие пузыри быть способом опыления цветов. На первом этапе он вместе с коллегами работал над созданием оптимального раствора для получения мыльных пузырей. Исследователи остановились на лаурамидопропил бетаине — соединении, которое иногда используют в шампунях.

«Это звучит как фантастика, но мыльный пузырь действительно позволяет эффективно опылять цветы и гарантирует, что качество цветов останется таким же, как и при обычном опылении», — Эйдзиро Мияко.

В жидкость добавили пыльцу груши, а также полезные соединения, такие как кальций. Этот раствор был загружен в пистолет для формирования мыльных пузырей и применен для опыления грушевых деревьев. По подсчетам команды, на каждый цветок на дереве попало от двух до десяти пузырьков. Как показали дальнейшие наблюдения, в 95% цветков завязались плоды. Ученые отметили, что такой же результат приносит способ ручного опыления цветов, но он требует намного больше усилий.

В следующем эксперименте для надувания пузырьков использовался автономный беспилотник с GPS-навигатором. Он был применен для опыления лилий. Пролетая на высоте два метра и двигаясь со скоростью 2 м/с, он распылил пузыри и доставил пыльцу к цветам. Такой способ был успешен на 90%. 

«Мы ожидаем, что наш междисциплинарный подход, сочетающий в себе мыльные пузыри и технологию беспилотных летательных аппаратов, приведет к инновационным разработкам в области сельскохозяйственной инженерии», — Эйдзиро Мияко.

Исследователи отмечают, что их техника имеет некоторые ограничения, поскольку ветер может сдувать пузыри, а дождь смывать их с цветов. Поэтому на следующем этапе им предстоит найти способ преодолеть эти препятствия.

Узнайте, почему на Земле может не остаться пчел.

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