Жизнь в камне: в балтийском янтаре нашли проросшую шишку

По словам Пойнара, чаще всего преждевременное прорастание случается с покрытосеменными растениями. Голосеменные же растения, такие как хвойные, дают «голые» или незакрытые семена. Пойнар отмечает, что преждевременное прорастание сосновых шишек настолько редко, что в научной литературе был описан только один естественный пример этого состояния с 1965 года.

«Вот почему это настолько интригующее открытие. Это первая летопись окаменелостей растений, которая показывает прорастание семян. Я нахожу удивительным, что семена в этой маленькой сосновой шишке могли начать прорастать внутри шишки, а ростки успели вырасти так далеко, прежде чем погибнуть в смоле», – говорит Пойнар-младший.