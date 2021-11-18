Жизнь в камне: в балтийском янтаре нашли проросшую шишку

Исследователи из Университета штата Орегон обнаружили первые ископаемые свидетельства редкого ботанического состояния, известного как «преждевременное прорастание». В статье, опубликованной в журнале Historical Biology, ведущий автор исследования Джордж Пойнар-младший из Колледжа наук штата Орегон описывает сосновую шишку возрастом примерно 40 миллионов лет, заключенную в оболочку из балтийского янтаря, из которой появляются несколько зародышевых стеблей.
По словам Пойнара, чаще всего преждевременное прорастание случается с покрытосеменными растениями. Голосеменные же растения, такие как хвойные, дают «голые» или незакрытые семена. Пойнар отмечает, что преждевременное прорастание сосновых шишек настолько редко, что в научной литературе был описан только один естественный пример этого состояния с 1965 года.
«Вот почему это настолько интригующее открытие. Это первая летопись окаменелостей растений, которая показывает прорастание семян. Я нахожу удивительным, что семена в этой маленькой сосновой шишке могли начать прорастать внутри шишки, а ростки успели вырасти так далеко, прежде чем погибнуть в смоле», – говорит Пойнар-младший.
Исследования живорождения у современных голосеменных предполагают, что «живорождение» шишки может быть связано с зимними заморозками. По словам Пойнара, легкие заморозки были бы возможны, если бы в балтийском лесу эоцена миллионы лет назад стояла влажная умеренно теплая среда.
«Это первая летопись окаменелостей живорождения семян у растений, но растения научились этом, вероятно, немного раньше. Нет никаких причин, по которым вегетативное живорождение не могло произойти сотни миллионов лет назад у древних спороносных растений, таких как папоротник и ликоподиум», – заключает Пойнар-младший.
Посмотрите на цветы в янтаре.