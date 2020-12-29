Зловещие орхидеи, цветы с ароматом сыра и другие чудеса флоры: что посмотреть в «Аптекарском огороде» на каникулах

«Аптекарский огород» открыт все новогодние праздники: 31 декабря — до 16:00, 1 января — с 13:00, все остальные дни — с 10:00 до 20:00.

В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1000 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. И она постоянно пополняется редкими экземплярами. Важнейшее достоинство коллекции орхидей сада — её активное использование в научно-образовательных и просветительских целях.

До конца января здесь будет проходить экспозиция японских искусств «Деревья бонсай, камни суйсеки, старинная каллиграфия».

Почитайте о самой уродливой орхидее, найденной на Мадагаскаре.