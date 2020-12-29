Зловещие орхидеи, цветы с ароматом сыра и другие чудеса флоры: что посмотреть в «Аптекарском огороде» на каникулах
Посетители увидят цветы неожиданных форм и размеров с удивительными запахами шоколада, бананового хлеба, сыра с плесенью, пыли, корицы, тирамису, фруктов и падали. В программе — самые зловещие орхидеи в мире, орхидеи-пчёлы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи, орхидеи-тигры.
Помимо орхидей посетителям покажут хищные растения, какао, гуавы, папайи, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, тропические кактусы, кофе, вековые пальмы, манго, ананасы, бромелии, одно из старейших оранжерейных растений России, папоротники, лианы.
В довершение праздника флоры — одна из богатейших в стране коллекций кактусов, алоэ, агав, «живых камней», кактусов-лиан «цариц ночи», «корней мандрагоры».
Растения представлены в максимально естественном виде. Наиболее редкие и примечательные орхидеи — в стеклянных витринах.
Посетителей ждёт зрелищное путешествие в экзотическую сказку, главная цель которого — отыскать самые интересные растения в зарослях джунглей, почувствовать себя охотником за орхидеями.
До апреля 2021 года здесь будут появляться и зацветать новые растения. Экспозиция регулярно обновляется.
Когда? Каждый день с 10 утра до 20 вечера.
Где? Проспект Мира 26/1
Сколько? 300 стандарт, 200 льготный. Бесплатно для многодетных, дошкольников, студентов и сотрудников МГУ.
«Аптекарский огород» открыт все новогодние праздники: 31 декабря — до 16:00, 1 января — с 13:00, все остальные дни — с 10:00 до 20:00.
В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1000 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. И она постоянно пополняется редкими экземплярами. Важнейшее достоинство коллекции орхидей сада — её активное использование в научно-образовательных и просветительских целях.
До конца января здесь будет проходить экспозиция японских искусств «Деревья бонсай, камни суйсеки, старинная каллиграфия».
Почитайте о самой уродливой орхидее, найденной на Мадагаскаре.