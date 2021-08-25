Зри в корень: ученые реконструировали облик древнего растения

Трехмерная модель окаменелости возрастом 400 миллионов лет позволила понять, как первые растения эволюционировали, сделав планету пригодной для жизни. Образец был найден в осадочных породах Абердиншира. Эта местность хорошо известна палеонтологам. Окаменевшие болотные отложения в окрестностях деревни Райни получили название «Райниевые черты». Начало формирования отложений датируют ранним девоном (около 410 миллионов лет назад). С момента открытия в 1910 году ученые изучают эту породу и получают важные данные об эволюции растений и грибов.

Создав трехмерную модель Asteroxylon mackiei, ученые увидели, какой была корневая система в раннедевонский период. Корни астероксилона развивались принципиально иначе, чем у современных растений. Если у тех новые корни возникают из растущих побегов или корней, то у ископаемого растения корень был результатом процесса, известного как дихотомическое (вильчатое) ветвление, когда кончик листового побега разделяется, давая две новые ветви. Одна становится побегом, а другая – корнем.