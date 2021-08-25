Зри в корень: ученые реконструировали облик древнего растения

Международная группа под руководством ученых Эдинбургского университета создала первую полную реконструкцию Asteroxylon mackiei: раннего предка сосудистых плауновых растений с их игольчатыми листьями, которые широко распространены, например, в Шотландии.
Трехмерная модель окаменелости возрастом 400 миллионов лет позволила понять, как первые растения эволюционировали, сделав планету пригодной для жизни. Образец был найден в осадочных породах Абердиншира. Эта местность хорошо известна палеонтологам. Окаменевшие болотные отложения в окрестностях деревни Райни получили название «Райниевые черты». Начало формирования отложений датируют ранним девоном (около 410 миллионов лет назад). С момента открытия в 1910 году ученые изучают эту породу и получают важные данные об эволюции растений и грибов.
Создав трехмерную модель Asteroxylon mackiei, ученые увидели, какой была корневая система в раннедевонский период. Корни астероксилона развивались принципиально иначе, чем у современных растений. Если у тех новые корни возникают из растущих побегов или корней, то у ископаемого растения корень был результатом процесса, известного как дихотомическое (вильчатое) ветвление, когда кончик листового побега разделяется, давая две новые ветви. Одна становится побегом, а другая – корнем.
Эволюция растений от простых стеблей к более сложным формам с корнями оказала огромное влияние на нашу планету. Корни снизили уровень CO2 в атмосфере, стабилизировали почву и произвели «революцию» в циркуляции воды на поверхности континентов. Итоги исследования открыли недостающее звено в истории эволюции растений.