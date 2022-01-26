Пластик как вирус: может перелетать тысячи километров.

Специалисты работали в австрийском национальном парке «Высокий Тауэрн» (Hohe Tauern), на небольшом горном участке, расположенном на высоте 3106 метров. С 1886 года здесь находится обсерватория Центрального института метеорологии и геодинамики (ZAMG). Ежедневно и при любых погодных условиях ученые в 8 утра снимали часть верхнего слоя снега вокруг маркера. Также собирался снег, осевший на одежде при выходе на улицу — это, по словам исследователей, было самой сложной частью задачи: человеку приходилось сидеть в лаборатории неподвижно, пока коллега брал образец.

Происхождение крошечных частиц удалось отследить с помощью европейских данных о ветре и погоде. За наибольший выброс нанопластика оказались ответственны густонаселенные городские районы. Около 30% частиц нанопластика, приземлившихся на вершине горы, прибыли с территорий на расстоянии до 200 км. Помимо того, вместе с брызгами волн Мирового океана в воздух попадает и «морской» пластик. И около 10% найденных частиц преодолели расстояние более 2000 километров, причем некоторые из них были из Атлантики. Средняя скорость осаждения составила 42 (+32/-25) кг км- 2год1. Таким образом, более 2 × 10 11 частиц нанопластика откладывается на квадратный метр поверхности снега каждую неделю.

На сегодняшний день во всем мире было произведено более 8300 миллионов тонн пластика, около 60% которого в настоящее время являются отходами. Под действием погоды и других факторов они разрушаются до микро- и наноразмеров. Но выброшенный пластик — не единственный источник загрязнения. Ежедневное использование пластиковых изделий, таких как упаковка и одежда, приводит к высвобождению нанопластика. Частицы настолько легки, что их движение в воздухе можно сравнить с газами.