Пластик нашли даже в мышцах морских черепах

Испанские ученые исследовали влияние пластика на Мировой океан. Все знают, что морские обитатели часто гибнут, запутавшись в сетях или наглотавшись несъедобных фрагментов, но в данном случае специалисты доказали факт, который прежде считался гипотезой. Выяснилось, что пластиковое загрязнение взаимодействует с живыми организмами на химическом уровне.

Исследователи проанализировали останки 44 черепах-логгерхедов (Caretta caretta), найденных мертвыми на каталонском побережье и на Балеарских островах в период с 2014 по 2017 годы. Известно, что черепахи, рацион которых в основном состоит из медуз, сардин и кальмаров, также потребляют разные отходы: пластиковые пакеты, крышки бутылок и фрагменты плавающего пластика. И в данном случае следы пластика были найдены не только в пищеварительной системе, но и в мышцах.

Команда проанализировала 19 добавок, используемых в пластмассах, которые являются нейротоксичными или даже канцерогенными. К ним относятся фосфорорганические соединения: их добавляют в пластмассы для улучшения огнезащитных свойств. Именно они были обнаружены у всех черепах, в концентрации от 6 до 100 нанограмм на грамм мышц. При этом у черепах с Балеарских островов пластика было больше по сравнению с каталонскими сородичами.