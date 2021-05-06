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Природа

Пластик нашли даже в мышцах морских черепах

Анастасия Баринова
06 мая 2021
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Фото: Brian Gratwicke/Flickr
Загрязнение вышло на новый уровень.

Испанские ученые исследовали влияние пластика на Мировой океан. Все знают, что морские обитатели часто гибнут, запутавшись в сетях или наглотавшись несъедобных фрагментов, но в данном случае специалисты доказали факт, который прежде считался гипотезой. Выяснилось, что пластиковое загрязнение взаимодействует с живыми организмами на химическом уровне.

Исследователи проанализировали останки 44 черепах-логгерхедов (Caretta caretta), найденных мертвыми на каталонском побережье и на Балеарских островах в период с 2014 по 2017 годы. Известно, что черепахи, рацион которых в основном состоит из медуз, сардин и кальмаров, также потребляют разные отходы: пластиковые пакеты, крышки бутылок и фрагменты плавающего пластика. И в данном случае следы пластика были найдены не только в пищеварительной системе, но и в мышцах. 

Команда проанализировала 19 добавок, используемых в пластмассах, которые являются нейротоксичными или даже канцерогенными. К ним относятся фосфорорганические соединения: их добавляют в пластмассы для улучшения огнезащитных свойств. Именно они были обнаружены у всех черепах, в концентрации от 6 до 100 нанограмм на грамм мышц. При этом у черепах с Балеарских островов пластика было больше по сравнению с каталонскими сородичами. 

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Эти соединения могут влиять на репродуктивную систему черепах и приводить к развитию рака. «Токсический эффект носит не острый, а хронический характер», –  поясняют ученые. И эта же тенденция может быть распространена на людей: микропластик попадает в наш организм не только с рыбой, но даже через воздух. Его накопление в мышцах – новое открытие, и последствия еще предстоит изучить.

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