Плотины и изменение климата душат «камбоджийское море» Тонлесап

Озеро Тонлесап не зря называют «Камбоджийским внутренним морем»: в сезон дождей оно становится самым большим водоемом Индокитайского полуострова. В него впадает одноименная река, которая несет воды из Меконга, крупнейшей азиатской водной артерии.

Значительную часть года водоем имеет глубину не более метра, но в сезон дождей Меконг и река Тонлесап меняют свое направление и наполняют водами озеро, глубина которого увеличивается до девяти метров. Тонлесап затопляет ближайшие леса и поля, и благодаря этому создаются отличные условия для размножения рыбы и рыбной ловли.

Так продолжалось десятилетиями, однако последний год стал самым бедным на улов для местных рыбаков. Непрекращающееся строительство плотин и засуха, вызванная изменением климата, разрушают Тонлесап, что может привести к серьезным последствиям для миллионов людей, для которых озеро является единственным надежным подспорьем для выживания.