Плотины и изменение климата душат «камбоджийское море» Тонлесап

Озеро Тонлесап не зря называют «Камбоджийским внутренним морем»: в сезон дождей оно становится самым большим водоемом Индокитайского полуострова. В него впадает одноименная река, которая несет воды из Меконга, крупнейшей азиатской водной артерии.
Значительную часть года водоем имеет глубину не более метра, но в сезон дождей Меконг и река Тонлесап меняют свое направление и наполняют водами озеро, глубина которого увеличивается до девяти метров. Тонлесап затопляет ближайшие леса и поля, и благодаря этому создаются отличные условия для размножения рыбы и рыбной ловли.
Так продолжалось десятилетиями, однако последний год стал самым бедным на улов для местных рыбаков. Непрекращающееся строительство плотин и засуха, вызванная изменением климата, разрушают Тонлесап, что может привести к серьезным последствиям для миллионов людей, для которых озеро является единственным надежным подспорьем для выживания.
One impact is immediate: Prahok, a fermented fish paste made from mud carp from the Tonle Sap, and a staple of Cambodian cooking, is twice as expensive this year. One activist said she wondered whether there might come a time when Cambodians wouldn't make prahok anymore (4/5) pic.twitter.com/TEl51Mh2Gm— Shashank Bengali (@SBengali) January 20, 2020
По словам рыбаков, сегодня их улов составляет 10-20 процентов от обычного. Водные пути, которые наполняют озеро, изменили цвет: от привычного карамельного оттенка, свидетельствующего о богатстве питательными веществами, поддерживающими сотни видов фауны, они стали цвета чистого аквамарина из-за того, что эксперты назвали «чрезвычайно низким приливом».
Обычно в начале года берега озера завалены тысячами тонн циррин – рыб, из которых местные жители делают прахок, традиционное блюдо кхмерской кухни: соленую ферментированную рыбную пасту. Прахок является важным источником белка в камбоджийской диете. По некоторым оценкам, три четверти белка, который потребляют 16 миллионов жителей страны, поступает именно благодаря озеру Тонлесап.
В этом году озеро обмелело уже к середине января – на несколько недель раньше обычного. Цена на прахок на рынке удвоилась и составила около 6 с половиной долларов за килограмм.
Оскудение ресурсов в озере Тонлесап является одним из следствий еще более широкого кризиса в системе реки Меконг – линии жизни Юго-Восточной Азии. Бассейн Меконга производит 2,6 миллиона тонн пресноводной рыбы в год и обеспечивает продовольствием и средствами к существованию примерно 60 миллионов человек.
Прошлым летом засуха, вызванная более теплыми течениями в Тихом океане – явление, известное как Эль-Ниньо, – задержала и сократила ежегодные муссонные дожди, которые питают речную систему. Это второе сильное «нашествие» Эль-Ниньо с 2016 года, подкрепляющее предупреждения ученых о том, что изменение климата делает эти явления все более сильными и частыми.
В июле глубина Меконга упала до рекордно низкого уровня за всю историю измерений, и не только Эль-Ниньо нужно в этом винить. В том же месяце китайские инженеры провели в Лаосе испытания двух гигантских гидроэлектростанций, которые резко сократили сток реки на несколько недель.
Прибрежные страны годами стремятся использовать мощь Меконга для стимулирования экономического развития. За последние три десятилетия было построено 13 плотин вдоль основного течения Меконга, 11 – в скалистых верховьях китайской провинции Юньнань. Еще 12 строятся вместе с десятками небольших плотин вниз по течению вдоль притоков реки в Лаосе, бедной, не имеющей выхода к морю стране, чьи власти пытаются продавать энергию соседним странам. Многие из лаосских плотин финансируются за счет китайских займов.
Экологические аналитики говорят, что, поскольку плотины накапливают и выпускают воду для производства энергии, а песок в русле вымывается для строительства, они сокращают поток рыбы и питательных веществ, нарушая деликатную гидрологию.
Как сообщает Los Angeles Times, власти Камбоджи пытаются защитить озеро. Так, в 2012 году премьер-министр страны Хун Сен запретил коммерческий промысел в Тонлесапе для защиты рыбных ресурсов. Но Камбоджа бессильна остановить строительство плотин в других странах.
«Такая страна, как наша, находится в нижней части пищевой цепочки. Все страны действуют в собственных экономических интересах. Это сегодняшний мир – нравится вам это или нет», – заключает Мей Калян, старший советник Высшего национального экономического совета правительства Камбоджи.