Плывущие олени на Таймыре обзавелись радиомаяками

Экспедиция стартовала в начале июня сразу после ледохода на реках Хета и Хатанга. В этом году олени начали миграцию по сравнению с последними годами практически на две недели раньше. Основные группы выдвинулись на север, как только стало теплеть. И, благодаря высокой интенсивности весенней миграции, большая часть популяции сумела преодолеть реки еще по льду: уже 7 мая первые олени были замечены на реке Хета, тогда как в прошлом году это произошло только 16 мая.

В предыдущие годы из-за ранневесенних волн тепла на востоке Таймыра, что наибольшим образом связано с локальными изменениями климата, реки вскрывались раньше и животные с новорожденными телятами были вынуждены пересекать водную преграду вплавь. При этом много новорожденных и годовалый телят погибало. Сейчас же, за счет ранних сроков миграции, большая часть успела переправиться до отела, по льду, и телята появились на свет уже на летних пастбищах. А значит, есть вероятность, что большая их часть выжила и стала потенциальным пополнением популяции.

О том, что произошел отел, исследователи узнали именно благодаря данным со спутниковых ошейников, установленных на самок ранее. Оказавшись на летних пастбищах, в период отела, животные несколько дней находились примерно в одной точке, не отходя далеко. А это вероятный признак того, что у самок появились новорожденные.