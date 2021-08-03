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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Природа

Плывущие олени на Таймыре обзавелись радиомаяками

National Geographic Россия
03 августа 2021
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Фото: WWF России
Это позволит отследить пути миграции животных.

Во время летней экспедиции сотрудники ФГБУ «Заповедники Таймыра» пометили восемь оленей спутниковыми ошейниками, и еще шесть предстоит установить в период осенней миграции животных, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Мечение осуществлялось во время переправы животных через реку, с лодки, при помощи специального устройства, удерживающего оленя, с установкой на него ошейника. Это позволит ученым следить за территориальным размещением и поведением животных, а также искать их скопления во время учетов численности.

«Дикий северный олень на Таймыре сейчас под большим прессингом. За последние 10 лет популяция сократилась вдвое – из-за промышленного освоения, климатических изменений и браконьерства. Чтобы выработать меры сохранения вида, крайне важна полная и актуальная информация о перемещении животных, местах их концентрации, поведении и т.д. Мечение спутниковыми ошейниками – хорошо зарекомендовавшая себя эффективная методика», – Владимир Кревер, научный руководитель программы WWF России по сохранению биоразнообразия.

Экспедиция стартовала в начале июня сразу после ледохода на реках Хета и Хатанга. В этом году олени начали миграцию по сравнению с последними годами практически на две недели раньше. Основные группы выдвинулись на север, как только стало теплеть. И, благодаря высокой интенсивности весенней миграции, большая часть популяции сумела преодолеть реки еще по льду: уже 7 мая первые олени были замечены на реке Хета, тогда как в прошлом году это произошло только 16 мая.

В предыдущие годы из-за ранневесенних волн тепла на востоке Таймыра, что наибольшим образом связано с локальными изменениями климата, реки вскрывались раньше и животные с новорожденными телятами были вынуждены пересекать водную преграду вплавь. При этом много новорожденных и годовалый телят погибало. Сейчас же, за счет ранних сроков миграции, большая часть успела переправиться до отела, по льду, и телята появились на свет уже на летних пастбищах. А значит, есть вероятность, что большая их часть выжила и стала потенциальным пополнением популяции.

О том, что произошел отел, исследователи узнали именно благодаря данным со спутниковых ошейников, установленных на самок ранее. Оказавшись на летних пастбищах, в период отела, животные несколько дней находились примерно в одной точке, не отходя далеко. А это вероятный признак того, что у самок появились новорожденные.

«По нашим данным в этом году на миграционных путях прошло очень мало оленей, а в некоторых местах переправ через реки Хатанга и Хета, где животные ранее ежегодно регистрировались, их не оказалось вовсе. Все работы по мечению оленей и наблюдению за ходом весенней миграции в этом году производились до периода отела – с середины июня до середины июля, поэтому новорожденных телят мы не регистрировали. Собственно, и вся весенняя миграция на этом водном рубеже прошла практически до начала отела», – Михаил Бондарь, заместитель директора по науке ФГБУ «Заповедники Таймыра».

Благодаря затяжной весне, прохладному лету и малому количеству кровососущих насекомых в первой половине лета на летних пастбищах олени чувствовали себя комфортно. Об этом исследователям также рассказывают данные спутниковых треков. Животные располагались по тундре рассредоточено, не сбиваясь в крупные стада.

Из-за установившейся прохладной и дождливой погоды, комаров почти не было. Однако к концу июля, с приходом теплой погоды, начал проявляться массовый выплод комаров, что способствовало сплочению животных и откочевке к северу, на южные склоны гор Бырранга. Несмотря на это, часть животных уже начала обратный ход из тундры в северную тайгу, что обычно всегда и происходит в начале августа.

За последние несколько лет при содействии Фонда радиомаяками помечено более сорока оленей на Таймыре и в Якутии, и эта работа будет продолжаться, сообщают в WWF.

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