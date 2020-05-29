По праву сильного: леопард отбирает добычу у самки

Героиня этой видеозаписи — самка леопарда по имени Малайка. Она молодая, сильная и ловкая — находится в своей лучшей физической форме и очень удачно охотится из засады, настигая добычу в метком прыжке с ветвистого дерева.

В этот раз она убила антилопу пуку и быстро затащила ее на дерево, жадно приступая к трапезе. Это обычный способ леопардов прятать добычу, и он не случаен: под деревом уже бродит гиена — матриарх местного клана, который не упускает возможности стянуть у леопардов уже убитую жертву. Сейчас гиена уже опоздала — так высоко ей не забраться, но она рассчитывает на объедки.

Малайку гиена не волнует; у нее есть соперник куда более серьезный. Ее заклятый враг — это самец леопарда, который уже заметил хищницу с добычей и направился к дереву. Гиена, предусмотрительно рассудив, что несколько клочков мяса не стоят того, чтобы вставать на пути у леопарда, уходит прочь.