По Сибири ударили аномальные морозы

Ночью 11 ноября в Эвенкии и северных районах Красноярского края температура понижалась до -44°C. Тем временем в Якутии дневная температура не превысила -30°C. Такой температурный фон считается очень низким для этого времени. Как сообщает Gismeteo.ru, нынешнее похолодание не кратковременное. В дальнейшем температура будет падать еще ниже, а область аномалии расширится.

По расчетам синоптиков, в Ханты-Мансийском округе ночные морозы усилятся до -25…-30°C, местами — до -37°C. На севере Красноярского края температура упадет -38…-43°C.

В Иркутской области ночные значения понизятся до -30…-35°C. В Томской области преобладающая температура ночью составит -23…-28°C.

Похолодание в меньшей степени затронет Западную Сибирь. В Омской области температура не опустится ниже -21 градуса Цельсия.