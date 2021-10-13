Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Победители Wildlife Photographer of the Year-2021: очень красивая фотогалерея

Анастасия Баринова
13 октября 2021
andy.jpg
Фото: Adam Oswell/Wildlife Photographer of the Year
wild1.jpg
Фото: Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year
tuktuk.jpg
Фото: Vidyun R Hebbar/Wildlife Photographer of the Year
Подведены итоги Wildlife Photographer of the Year – крупнейшего и самого авторитетного конкурса фотографий на тему дикой природы.

Конкурс проводится с 1964 года лондонским Музеем естествознания. В этом году на конкурс было подано 50 000 работ от участников из 95 стран. Оценивая снимки на предмет оригинальности, сюжета, техники и эстетики, жюри не знало ни имени авторов, ни их послужного списка – за них говорили их фотографии. Многие победители и призеры этого года – подводные фотографы, и это очень любопытная тенденция. 

Титул «Фотограф 2021 года» достался французу Лорану Баллеста (Laurent Ballesta), поймавшему в объектив удивительную сцену брачного ритуала груперов Epinephelus polyphekadion. Эти небольшие рыбки спариваются лишь раз в году: в летнее полнолуние, и длится это действо около получаса.

Рассказывая историю появления снимка, Баллеста подчеркнул, что точный момент, когда рыбы займутся продолжением рода, заранее не известен. Но он очень хотел снять именно этот сюжет, поэтому ему оставалось лишь проводить максимум времени под водой. В 2014 году он разработал уникальную методику, позволяющую ему находиться на 20-метровой глубине 24 часа непрерывно. Он смог тщательно откалибровать оборудование, чтобы получить оптимальную смесь газов в его кислородном баллоне.

Поддержку ему оказывала команда дайверов; фотография была сделана в лагуне Факарава (Французская Полинезия). «Мы провели в этом месте пять лет, совершив 3000 часов погружений, и вот результат», – говорит Лоран.

«Я привязан к этой картинке из-за формы «облака яиц»: оно выглядит как перевернутый вопросительный знак. Это вопрос будущего этих яиц: только одно из миллиона выживет, чтобы стать взрослым, и, быть может, именно это символизирует будущее всей природы.»

Самые юные мастера фотографии получают свою награду. Победителем стал 10-летний индиец Видьюн Р. Хеббар (Vidyun R Hebbar), увлеченный миром пауков. Два года назад его снимок, представленный на тот же конкурс, был отмечен в числе призеров как Highly Commended, а теперь он стал обладателем главного титула. Жюри отмечает, что молодой мастер уже отлично работает с цветом и композицией: в фокусе – паук, плетущий свой купол-паутину, а размытый задний фон с его яркими красками – это традиционное транспортное средство тук-тук.

Адам Освелл (Adam Oswell) из Австралии получил премию в категории фотожурналистики: посетители зоопарка Таиланда наблюдают за выступлением молодого слона под водой. Снимок поднимает проблему эксплуатации этих зверей: в Азии набирает популярность «слоновый туризм»: люди приезжают, чтобы посмотреть на трюки, которым обучены слоны. В дикой природе Таиланда уже живет меньше слонов, чем в неволе.

С полным списком победителей, призеров и их работ можно познакомиться на сайте премии. И пусть вас не удивляет то, что на фотографиях о дикой природе так много людей. В номинациях «Фотожурналистика» и «Дикая природа в городе» фотографы показывали, как люди соприкасаются с миром животных (в некоторых случаях – спасая их, а в других – нанося непоправимый вред). Вот лишь несколько снимков из числа призеров и победителей, выбранных нашей редакцией: 

4w.jpg
Grizzly leftovers
Фото: Zack Clothier
2w.jpg
Flying rescue
Фото: Brent Stirton
5w.jpg
The spider room
Фото: Gil Wizen
3w.jpg
Ice bear as sea bear
Фото: Martin Gregus
16cda08c-e95f-4f52-aabe-3e71b0d7a722.jpeg
Eye to eye
Фото: Xiaoyun Luo
1w.jpg
The healing touch
Фото: Brent Stirton
6w.jpg
The intimate touch
Фото: Shane Kalyn
5bc37cf0-85ae-4092-95da-dec530e063e8.jpeg
The gripping end
Фото: Wei Fu
7f8f0aa3-33bb-4772-9db7-5c4cfc95ac3b.jpeg
Spot of bother
Фото: Georg Kantioler
8c325fa4-6c14-43c3-9413-2277c3e36e39.jpeg
The all-purpose bill
Фото: Sebastián Di Doménico
рысь.jpeg
Lynx on the threshold
Фото: Sergio Marijuán

Призовые работы с 15 октября 2021 года можно будет увидеть в Музее естествознания, а затем выставка отправится в тур по всей Великобритании и другим странам, включая Данию, Канаду, США и Австралию.

рекомендации
Череп

Окаменелости со свалки – какие находки сделали палеонтологи на полигоне для отходов?

Горы

Восхождение на Килиманджаро: самое интересное приключение в Африке

Фотоаппарат generic icon

Как прошел наш фототур в Дагестан