Победители Wildlife Photographer of the Year-2021: очень красивая фотогалерея

Подведены итоги Wildlife Photographer of the Year – крупнейшего и самого авторитетного конкурса фотографий на тему дикой природы.

Конкурс проводится с 1964 года лондонским Музеем естествознания. В этом году на конкурс было подано 50 000 работ от участников из 95 стран. Оценивая снимки на предмет оригинальности, сюжета, техники и эстетики, жюри не знало ни имени авторов, ни их послужного списка – за них говорили их фотографии. Многие победители и призеры этого года – подводные фотографы, и это очень любопытная тенденция. Титул «Фотограф 2021 года» достался французу Лорану Баллеста (Laurent Ballesta), поймавшему в объектив удивительную сцену брачного ритуала груперов Epinephelus polyphekadion. Эти небольшие рыбки спариваются лишь раз в году: в летнее полнолуние, и длится это действо около получаса.

Earning the top honor was Laurent Ballesta for an image of grouper mating, which is so rare and so fleeting that it happens only once a year, for about 30 minutes, around the full moon in July https://t.co/V9ptkQiVqm — National Geographic (@NatGeo) October 12, 2021

Рассказывая историю появления снимка, Баллеста подчеркнул, что точный момент, когда рыбы займутся продолжением рода, заранее не известен. Но он очень хотел снять именно этот сюжет, поэтому ему оставалось лишь проводить максимум времени под водой. В 2014 году он разработал уникальную методику, позволяющую ему находиться на 20-метровой глубине 24 часа непрерывно. Он смог тщательно откалибровать оборудование, чтобы получить оптимальную смесь газов в его кислородном баллоне. Поддержку ему оказывала команда дайверов; фотография была сделана в лагуне Факарава (Французская Полинезия). «Мы провели в этом месте пять лет, совершив 3000 часов погружений, и вот результат», – говорит Лоран.

«Я привязан к этой картинке из-за формы «облака яиц»: оно выглядит как перевернутый вопросительный знак. Это вопрос будущего этих яиц: только одно из миллиона выживет, чтобы стать взрослым, и, быть может, именно это символизирует будущее всей природы.»

Самые юные мастера фотографии получают свою награду. Победителем стал 10-летний индиец Видьюн Р. Хеббар (Vidyun R Hebbar), увлеченный миром пауков. Два года назад его снимок, представленный на тот же конкурс, был отмечен в числе призеров как Highly Commended, а теперь он стал обладателем главного титула. Жюри отмечает, что молодой мастер уже отлично работает с цветом и композицией: в фокусе – паук, плетущий свой купол-паутину, а размытый задний фон с его яркими красками – это традиционное транспортное средство тук-тук.

Ten-year old Vidyun R Hebbar from India is our Young Wildlife Photographer of the Year! 🏆

In his colourful image, Dome home, a passing tuk-tuk provides a backdrop of rainbow colours to set off a tent spider’s silk creation. #WPY57 pic.twitter.com/LGWTLfVV48 — Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) October 12, 2021

Адам Освелл (Adam Oswell) из Австралии получил премию в категории фотожурналистики: посетители зоопарка Таиланда наблюдают за выступлением молодого слона под водой. Снимок поднимает проблему эксплуатации этих зверей: в Азии набирает популярность «слоновый туризм»: люди приезжают, чтобы посмотреть на трюки, которым обучены слоны. В дикой природе Таиланда уже живет меньше слонов, чем в неволе.

The winner of the #WPY57 Wildlife Photojournalism category is Australia's @AdamOswell, for his challenging image that draws attention to zoo visitors watching a young elephant perform under water. pic.twitter.com/p8SiRy3zra — Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) October 12, 2021

С полным списком победителей, призеров и их работ можно познакомиться на сайте премии. И пусть вас не удивляет то, что на фотографиях о дикой природе так много людей. В номинациях «Фотожурналистика» и «Дикая природа в городе» фотографы показывали, как люди соприкасаются с миром животных (в некоторых случаях – спасая их, а в других – нанося непоправимый вред). Вот лишь несколько снимков из числа призеров и победителей, выбранных нашей редакцией:

Grizzly leftovers Фото: Zack Clothier Flying rescue Фото: Brent Stirton The spider room Фото: Gil Wizen Ice bear as sea bear Фото: Martin Gregus Eye to eye Фото: Xiaoyun Luo The healing touch Фото: Brent Stirton The intimate touch Фото: Shane Kalyn The gripping end Фото: Wei Fu Spot of bother Фото: Georg Kantioler The all-purpose bill Фото: Sebastián Di Doménico Lynx on the threshold Фото: Sergio Marijuán