Победители Wildlife Photographer of the Year-2021: очень красивая фотогалерея

Конкурс проводится с 1964 года лондонским Музеем естествознания. В этом году на конкурс было подано 50 000 работ от участников из 95 стран. Оценивая снимки на предмет оригинальности, сюжета, техники и эстетики, жюри не знало ни имени авторов, ни их послужного списка – за них говорили их фотографии. Многие победители и призеры этого года – подводные фотографы, и это очень любопытная тенденция.

Титул «Фотограф 2021 года» достался французу Лорану Баллеста (Laurent Ballesta), поймавшему в объектив удивительную сцену брачного ритуала груперов Epinephelus polyphekadion. Эти небольшие рыбки спариваются лишь раз в году: в летнее полнолуние, и длится это действо около получаса.