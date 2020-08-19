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Природа

Побережье Азовского моря превратилось в «кисель» из-за нахлынувших медуз: видео

Михаил Сысоев
19 августа 2020
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Фото: pistonczyk / YouTube
Искупаться в таком море невозможно.

Отдыхающие поделились роликом с массовым скоплением медуз в Азовском море. Нашествие стрекающих животных было зафиксировано в районе украинского города-курорта Бердянска в Запорожской области.

На кадрах видно, как лодка проплывает по поверхности воды, которую густым слоем укрывают медузы. Автор видео сравнивает воду с киселем и называет морской участок островом медуз.

Как сообщает сайт «Факты.ua» Бердянск считается наиболее чистым от медуз местным курортом. Однако с началом пляжного сезона в Украине в районе Азовского побережья появилось аномальное количество медуз — нередко их настолько много, что отдыхающие не могут зайти в воду.

Медузы на кадрах, вероятно, относятся к отряду корнероты (Rhizostomeae). Крупная, с синевато-розоватым куполом, плотными щупальцами — эта медуза считалась относительно немногочисленным видом в Черном и Азовском морях. Однако повышение солености Азовского моря, связанное с перекрытием Северо-Крымского канала, а также изобилие пищи в прибрежных зонах, способствовало активному размножению медуз в последние два года.

Посмотрите на ящерицу Иисуса — василиска, который ходит по воде.

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