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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Берега Кунашира наводнили спизулы и «рыбы-пенисы»: фото и видео

Анастасия Баринова
05 октября 2021
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Фото: lubsanovaoksana/Instagram

После ночного шторма на курильском острове Кунашир все побережье оказалось усыпано дарами моря. Основную массу выброшенных на берег животных составила сахалинская спизула (Spisula sachalinensis). Этот двустворчатый моллюск считается деликатесом, и его добывают в сезон с мая по конец ноября. Сейчас природа облегчила задачу местным жителям, и они выносят спизулу мешками и ведрами.

Спизула обитает в Японском и Охотском морях в прибойных зонах бухт и заливов на небольшой глубине в песчаном грунте. Отсюда ее второе название: песчанка. Кроме того, среди гор ракушек можно найти других моллюсков: рапанов (Rapana) и трубачей (Buccinidae). Они относятся к семейству брюхоногих и ценятся не только за вкус, но и за красоту раковины. «Дорожка» из моллюсков протянулась по меньшей мере на два километра.

Менее известные обитатели морей поставили многих местных жителей в тупик: гигантские черви сиреневого цвета выглядят поистине устрашающе.

Однако тревожиться причин нет: это морские черви Urechis unicinctus. В англоязычных странах из-за своей формы животное получило неофициально название «рыба-пенис» (penis fish). Несмотря на неприглядный вид, свежие экземпляры можно употреблять в пищу.

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