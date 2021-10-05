Берега Кунашира наводнили спизулы и «рыбы-пенисы»: фото и видео

После ночного шторма на курильском острове Кунашир все побережье оказалось усыпано дарами моря. Основную массу выброшенных на берег животных составила сахалинская спизула (Spisula sachalinensis). Этот двустворчатый моллюск считается деликатесом, и его добывают в сезон с мая по конец ноября. Сейчас природа облегчила задачу местным жителям, и они выносят спизулу мешками и ведрами.
Спизула обитает в Японском и Охотском морях в прибойных зонах бухт и заливов на небольшой глубине в песчаном грунте. Отсюда ее второе название: песчанка. Кроме того, среди гор ракушек можно найти других моллюсков: рапанов (Rapana) и трубачей (Buccinidae). Они относятся к семейству брюхоногих и ценятся не только за вкус, но и за красоту раковины. «Дорожка» из моллюсков протянулась по меньшей мере на два километра.
Менее известные обитатели морей поставили многих местных жителей в тупик: гигантские черви сиреневого цвета выглядят поистине устрашающе.
Однако тревожиться причин нет: это морские черви Urechis unicinctus. В англоязычных странах из-за своей формы животное получило неофициально название «рыба-пенис» (penis fish). Несмотря на неприглядный вид, свежие экземпляры можно употреблять в пищу.