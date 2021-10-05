Берега Кунашира наводнили спизулы и «рыбы-пенисы»: фото и видео

Спизула обитает в Японском и Охотском морях в прибойных зонах бухт и заливов на небольшой глубине в песчаном грунте. Отсюда ее второе название: песчанка. Кроме того, среди гор ракушек можно найти других моллюсков: рапанов (Rapana) и трубачей (Buccinidae). Они относятся к семейству брюхоногих и ценятся не только за вкус, но и за красоту раковины. «Дорожка» из моллюсков протянулась по меньшей мере на два километра.