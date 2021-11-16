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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Почему большие заповедники неспособны защитить животных в Африке

National Geographic Россия
16 ноября 2021
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Фото: pixabay.com
Причины достаточно просты.

Новые исследования показывают, что усилия по защите находящихся под угрозой и исчезающих видов в Центральной Африке могли бы быть более успешными, если бы заповедные зоны были меньше.

Ученые из Университета Огайо сосредоточились на подсчете популяций животных в семи основных национальных парках Центральной Африки, которые расположены в саваннах. Они пришли к выводу, что огромная территория этих парков не позволяет управлять ими эффективно.

«Во многих странах Африки отведено много места для дикой природы. Мы обнаружили, что отдачи стольких земель под нацпарки самой по себе недостаточно, и многие из этих охраняемых территорий охраняются только на бумаге», – Марк Мориц, соавтор исследования.

Анализ показал, что для эффективной защиты животных в этих регионах в их нынешнем виде потребуется значительно больше средств, чем выделяется сегодня.

Семь изученных нацпарков расположены в Чаде, Камеруне, Центральноафриканской Республике и Демократической Республике Конго. Все четыре страны с начала 1970-х сделали четверть своих северных саванн охраняемой территорией, общая площадь которой сопоставима с размерами Великобритании.

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Согласно исследованию, лишь в одном из этих парков – в национальном парке Закума в Чаде – наблюдалось увеличение популяции крупных травоядных животных. И только в этом парке финансирование покрывало расходы на рейнджеров, услуги которых требовались для защиты заповедных территорий.

Анализ показал, что популяции крупных травоядных животных, включая слонов, жирафов, буйволов и 10 видов антилоп, сократились в шести из семи парков, несмотря на выделение дополнительных земель для защиты зверей. Авторы работы выяснили, что туризм там пребывает в упадке, а заповедные земли активно используют для выпаса скота пастухи.

«Правительства этих стран перенапрягаются, пытаясь прыгнуть выше головы. Реальность такова, что увеличение площади охраняемых территорий в Центральной Африке подталкивает страны брать на себя больше, чем они могут, тогда как международное сообщество не предоставляет им ресурсы, необходимые для согласования с реалиями на местах», – Пол Шольте, ведущий автор исследования.
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Площадь заповедников во всем мире увеличилась после саммита Конвенции о биологическом разнообразии 2010 года. Тогда правительства на международном уровне согласились расширить заповедные зоны до 17% поверхности суши к 2020 году. Следующая Конвенция о биологическом разнообразии запланирована на апрель 2022 года; лидеры предложили увеличить заповедные территории уже до 30% поверхности суши.

По словам Шольте, эта цель благородна, но затраты на нее высоки. Он уверен, что без целевого финансирования от международного сообщества большинство стран с низкими доходами не смогут добиться успеха.

Шольте отмечает, что речь идет даже не удвоении или утроении финансирования для эффективной работы парков в Центральной Африке – их бюджет нужно увеличить в 10-20 раз.

Почитайте о спорах вокруг трофейной охоты, которая тоже является эффективным инструментом защиты и спасения охраняемых видов.

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