Почему большие заповедники неспособны защитить животных в Африке

Новые исследования показывают, что усилия по защите находящихся под угрозой и исчезающих видов в Центральной Африке могли бы быть более успешными, если бы заповедные зоны были меньше.
Ученые из Университета Огайо сосредоточились на подсчете популяций животных в семи основных национальных парках Центральной Африки, которые расположены в саваннах. Они пришли к выводу, что огромная территория этих парков не позволяет управлять ими эффективно.
Анализ показал, что для эффективной защиты животных в этих регионах в их нынешнем виде потребуется значительно больше средств, чем выделяется сегодня.
Семь изученных нацпарков расположены в Чаде, Камеруне, Центральноафриканской Республике и Демократической Республике Конго. Все четыре страны с начала 1970-х сделали четверть своих северных саванн охраняемой территорией, общая площадь которой сопоставима с размерами Великобритании.
Согласно исследованию, лишь в одном из этих парков – в национальном парке Закума в Чаде – наблюдалось увеличение популяции крупных травоядных животных. И только в этом парке финансирование покрывало расходы на рейнджеров, услуги которых требовались для защиты заповедных территорий.
Анализ показал, что популяции крупных травоядных животных, включая слонов, жирафов, буйволов и 10 видов антилоп, сократились в шести из семи парков, несмотря на выделение дополнительных земель для защиты зверей. Авторы работы выяснили, что туризм там пребывает в упадке, а заповедные земли активно используют для выпаса скота пастухи.
Площадь заповедников во всем мире увеличилась после саммита Конвенции о биологическом разнообразии 2010 года. Тогда правительства на международном уровне согласились расширить заповедные зоны до 17% поверхности суши к 2020 году. Следующая Конвенция о биологическом разнообразии запланирована на апрель 2022 года; лидеры предложили увеличить заповедные территории уже до 30% поверхности суши.
По словам Шольте, эта цель благородна, но затраты на нее высоки. Он уверен, что без целевого финансирования от международного сообщества большинство стран с низкими доходами не смогут добиться успеха.
Шольте отмечает, что речь идет даже не удвоении или утроении финансирования для эффективной работы парков в Центральной Африке – их бюджет нужно увеличить в 10-20 раз.
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