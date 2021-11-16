Почему большие заповедники неспособны защитить животных в Африке

Новые исследования показывают, что усилия по защите находящихся под угрозой и исчезающих видов в Центральной Африке могли бы быть более успешными, если бы заповедные зоны были меньше.

Ученые из Университета Огайо сосредоточились на подсчете популяций животных в семи основных национальных парках Центральной Африки, которые расположены в саваннах. Они пришли к выводу, что огромная территория этих парков не позволяет управлять ими эффективно.