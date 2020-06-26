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Природа

Почему дельфины умеют дружить

National Geographic Россия
26 июня 2020
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Дельфины наслаждаются жизнью в кругу друзей
Фото: Кирилл Умрихин
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Иногда дельфины не прочь исполнить акробатический трюк
Фото: Мила Бырко
Американские ученые выяснили, что бутылконосым дельфинам из лагуны Индиан-Ривер не чужда социальная активность.

Исследование проводилось представителями океанографического института при Атлантическом университете Флориды и заняло 6,5 лет. Согласно отчету, опубликованному в журнале Marine Mammal Science (2015), у дельфинов обнаружились аналогичные человеческим поведенческие паттерны. Конкретный дельфин может выказывать предпочтение одной особи, а другую, напротив, избегать; также в исследовании говорится, что дельфины зачастую собираются в отдельные группы-коммуны, которыми могут передвигаться и останавливаться в укромных местах своей обжитой территории.

Исследователи также обнаружили зависимость между размерами и формой занимаемых дельфинами участков и динамикой развития их социальных взаимоотношений. Так, коммуны, занимавшие наиболее узкие протоки лагуны, были наиболее компактными и закрытыми. Это позволило ученым провести параллель с жителями маленьких городов, круг общения которых точно так же ограничен и которые не слишком охотно пускают в него посторонних.

Узнайте, как японцы оправдывают охоту на дельфинов.

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