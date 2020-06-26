Почему дельфины умеют дружить

Исследование проводилось представителями океанографического института при Атлантическом университете Флориды и заняло 6,5 лет. Согласно отчету, опубликованному в журнале Marine Mammal Science (2015), у дельфинов обнаружились аналогичные человеческим поведенческие паттерны. Конкретный дельфин может выказывать предпочтение одной особи, а другую, напротив, избегать; также в исследовании говорится, что дельфины зачастую собираются в отдельные группы-коммуны, которыми могут передвигаться и останавливаться в укромных местах своей обжитой территории.

Исследователи также обнаружили зависимость между размерами и формой занимаемых дельфинами участков и динамикой развития их социальных взаимоотношений. Так, коммуны, занимавшие наиболее узкие протоки лагуны, были наиболее компактными и закрытыми. Это позволило ученым провести параллель с жителями маленьких городов, круг общения которых точно так же ограничен и которые не слишком охотно пускают в него посторонних.

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