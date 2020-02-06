Почему гигантские устрицы исчезли с побережья Флориды

Сотни лет назад устрицы – двустворчатые моллюски – с длиной панциря до 18 сантиметров были обычным явлением на большей части северного побережья Флориды. Сегодня они исчезли, оставив после себя новое поколение, которое примерно в полтора раза уступает им в размерах. Это значительное сокращение продолжает оказывать экономическое и экологическое воздействие на регион.

Исчезновение гигантских устриц оказалось в центре внимания междисциплинарной группы исследователей из Университета Южной Флориды. Хотя ученые могут с достоверностью засвидетельствовать уменьшение размеров устриц, они пока не знают точной причины произошедшего. Команда исследователей изучила доисторические панцири устриц «колоссальных» размеров и, объединив свои знания с археологическими данными, попыталась понять, как выглядела среда обитания этих моллюсков сотни и даже тысячи лет назад – ведь на протяжении этого времени экосистема менялась по вине различных факторов, на первое место среди которых в последние годы встал антропогенный.

Исследователи обнаружили, что продолжительность жизни современных устриц примерно на год меньше, чем у их предков, а также провели химический анализ раковин доисторических и современных моллюсков.

По одной из версий, в исчезновении гигантских устриц виновато изменение климата и потепление воды в Мексиканском заливе в частности. По мере того, как увеличивалась температура воды, уменьшалось количество кислорода, что сказалось на размерах устриц.

Другие факторы также могут играть свою роль. Например, в конце XIX века водораздел вокруг городка Кристал-Ривер (его также называют «ламантиновой столицей» из-за обитания этих млекопитающих) значительно изменился – именно там позже были найдены панцири древних устриц. Здесь были построены новые фермы и шахты, железные дороги и дома, магазины и отели. При этом лесозаготовительные компании активно вырубали деревья, что могло повлиять на химический состав воды в регионе.

Ученые отмечают, что уменьшение размеров устриц имеет не только экономические (устричная отрасль генерирует сотни миллионов долларов каждый год), но и экологические последствия. Крупные устрицы играют экспоненциально большую роль в воспроизводстве и фильтрации воды по сравнению с более мелкими устрицами. Более медленная фильтрация означает, что воды в местах обитания устриц становятся все более грязными. Это приводит к меньшему проникновению в толщу воды солнечного света и снижению роста водорослей, которые чрезвычайно важны в формировании среды обитания для различных рыб.