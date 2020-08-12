Glaucus atlanticus – один из самых красивых и опасных моллюсков в мире

Во многих тропических морях обитает необычайно красивый моллюск — Glaucus atlanticus. Вероятно, привлекательным его делает голубая окраска, миниатюрный размер (не более 8 см в длину) и, самое главное, похожие на перья выросты, расположенные по бокам его тельца.

Эти выросты называются цераты. Они нужны G. atlanticus не для красоты, а для хранения в них яда. Его моллюск получает, питаясь более крупными морскими организмами, например, янтиной ломкой и опасным португальским корабликом. Яд своих жертв G. atlanticus концентрирует и получает более мощный яд.

Так, увидев жертву, Glaucus atlanticus атакует её, а затем поедает. Во время трапезы моллюск отправляет по ветвям пищеварительной железы не выстрелившие стрекательные клетки своей добычи в специальные мешочки на концах церат. Попавший туда яд долгое время сохраняет свое токсическое свойство, и G. atlanticus может использовать его для собственной защиты.

Интересно, что, по версии некоторых исследователей, выросты Glaucus atlanticus помогают ему также лучше держаться на воде.