Почему киты не захлебываются во время еды

Киты известны тем, что кормятся, захватывая огромное количество воды, чтобы просеять через эти водные массы и отловить крошечный криль. Но как они это делают, не захлебываясь водой? В новом исследовании ученые обнаружили «ротовую пробку» в горле некоторых китов, которая при необходимости блокирует дыхательные пути или пищевод.

Горбатые и синие киты питаются, двигаясь на высокой скорости к большой стае добычи и зачерпывая как можно больше в свой гигантский рот. Конечно, при этом также захватывается огромное количество воды, которую киты выплевывают обратно, фильтруя ее через свой ус.

Но как им удается совершать этот трюк, не заливая легкие или кишечник водой, оставалось загадкой. Звучит так, будто наука уже должна была это знать, но анатомия китов – довольно темная тема.