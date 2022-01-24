Почему киты не захлебываются во время еды
Киты известны тем, что кормятся, захватывая огромное количество воды, чтобы просеять через эти водные массы и отловить крошечный криль. Но как они это делают, не захлебываясь водой? В новом исследовании ученые обнаружили «ротовую пробку» в горле некоторых китов, которая при необходимости блокирует дыхательные пути или пищевод.
Горбатые и синие киты питаются, двигаясь на высокой скорости к большой стае добычи и зачерпывая как можно больше в свой гигантский рот. Конечно, при этом также захватывается огромное количество воды, которую киты выплевывают обратно, фильтруя ее через свой ус.
Но как им удается совершать этот трюк, не заливая легкие или кишечник водой, оставалось загадкой. Звучит так, будто наука уже должна была это знать, но анатомия китов – довольно темная тема.
В новом исследовании ученые обнаружили мясистую луковицу, которая действует как ротовая пробка, в задней части рта финвалов (Balaenoptera physalus). Когда животное дышит, эта ротовая пробка находится внизу за языком, позволяя воздуху проходить из носового прохода в нижние дыхательные пути и предотвращая попадание чего-либо в пищевод.
Когда кит хочет проглотить свой обед, эта пробка движется вверх и назад, перекрывая носовые ходы и открывая путь изо рта в пищевод. В то же время хрящевая структура закрывает вход в гортань и нижние дыхательные пути, предотвращая попадание пищи или воды в легкие.
«Массовое фильтрующее кормление стаями криля очень эффективно, будучи единственным способом обеспечить огромное количество энергии, необходимой для поддержания такого большого размера тела. Это было бы невозможно без особых анатомических особенностей, которые мы описали», — объясняет ведущий автор исследования Роберт Шедвик.
Биологи планируют продолжить исследования, чтобы лучше понимать, как деятельность человека может повлиять на пищевые привычки китов.