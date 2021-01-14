Почему крокодилы выглядят так же, как 200 млн лет назад

Одно из наиболее распространенных клише о крокодилах — называть их «живыми окаменелостями». Как и в случае со многими стереотипами, в этом выражении есть доля правды. Крокодилы, жившие 200 миллионов лет назад, удивительно похожи на тех, которых мы знаем сегодня.

Но почему современные крокодилы (Crocodilia) так мало изменились за такой огромный промежуток времени? В новом исследовании ученые во главе с Максом Стокдейлом из Бристольского университета попытались ответить на этот вопрос, используя расширенное эволюционное моделирование.

Родственники крокодилов существуют уже очень давно, их окаменелые останки были найдены в скалах раннего юрского периода, возраст которых составляет около 200 миллионов лет. Что еще более странно, эти крокодилы времен динозавров часто удивительно похожи на современных крокодилов.

Такое отсутствие изменений за столь долгое время весьма необычно — особенно с учетом огромного разнообразия современных животных, которое накопилось за куда более короткий промежуток времени. Например, настоящие птицы впервые появляются в летописи окаменелостей через много миллионов лет после появления первых крокодилов, но сегодня их насчитывается около 10 000 видов, от колибри до страусов. У крокодилов всего 25 видов, и, за исключением некоторых различий в форме их черепа, все они выглядят довольно похоже.