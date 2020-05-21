Почему летучие мыши приземляются вниз головой

Научная группа из Брауновского университета (Brown University) на протяжении многих лет изучает принципы полета рукокрылых — летучих мышей и крылановых. Эти животные — мастера аэродинамики и маневренности — в первую очередь, из-за уникального строения их крыльев. Наличие большого числа суставов и тонкая гибкая пленка позволяет использовать крыло в полете множеством способов, в том числе выполнять разворот на 180 градусов.
Сохранять энергию во время полета помогает складывание крыльев при каждом взмахе вверх. Хотя на это тратятся силы, общий баланс оказывается положительным. Именно по этой причине животные не летают в дождь: складывать мокрые крылья оказывается слишком энергозатратно.
Раскрыт и секрет необычного вертикального приземления летучих мышей. Перед выполнением действия птицы всего лишь сбрасывают скорость, но летучим мышам необходимо было выработать собственные способы. Имея легкие и хрупкие кости, они обладают непропорционально массивными крыльями. Вследствие такого строения тела конечности при посадке должны испытывать большую ударную нагрузку, что приводит к повреждениям. Стремясь минимизировать эти последствия, летучие мыши эволюционно «изобрели» несколько акробатических маневров, завершая полет в два или четыре «касания».
Тактика «четырех касаний» была зафиксирована у ряда рукокрылых, питающихся растительной пищей, в частности — малайских коротконосых крыланов (Cynopterus brachyotis). В ходе экспериментов ученые отметили, что к потолку те подлетают с расправленными крыльями. В момент соприкосновения с поверхностью конечности вытягиваются, и животные хватаются за любой имеющийся выступ большими пальцами передних конечностей одновременно с пальцами задних конечностей. После того они совершают кувырок назад через голову и, наконец, зависают вниз головой. При таком приземлении крылан испытывает четырехкратные перегрузки и может удариться головой, поэтому в природе рукокрылые, использующие тактику «четырех касаний», чаще всего приземляются на деревья: их поверхность мягче по сравнению с каменными пещерами.
В «два касания» приземляются землеройкообразный длинноязыкий вампир (Glossophaga soricina), очковый листонос (Carollia perspicillata) и многие другие виды рукокрылых. Они научились точно просчитывать расстояние до поверхности, подлетая к ней перпендикулярно и в самый последний момент резко отклоняясь вправо или влево. За выступ они хватаются только пальцами задних конечностей, благодаря чему приземление проходит более плавно, а перегрузки при ударе составляют всего одну треть веса тела. Это позволяет им обитать в пещерах.
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