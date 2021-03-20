Почему многие морские животные плавают кругами?

Однако морские котики, которые кормятся ночью, плавали по кругу днем. Группа королевских пингвинов кружила возле поверхности воды в промежутках между тем, как ныряли за едой. Поэтому ученые отказались от гипотезы, что такое поведение морских обитателей связано исключительно с поиском пищи.

Другим возможным объяснением могут быть брачные ритуалы. Так, один из самцов тигровой акулы пытался ухаживать за партнершей, плавая вокруг нее.

Но самым удивительным открытием стало поведение морских черепах. Две из них двигались к пляжам, на которых они гнездятся. При этом они не всегда плыли по прямой, периодически начиная кружить в воде, а затем вновь двигались в правильном направлении. Одна из черепах совершила 76 кругов в один день и 37 на следующий.

Это наблюдение заставило исследовательскую группу подумать, что такое поведение также может иметь значение для навигации животных. Они предполагают, что мигрирующие морские черепахи могут плавать кругами, обнаруживая градиенты в магнитных полях Земли, которые используются ими для ориентации в океанах и поиска пути домой.

Скорее всего, у этой загадки нет единого ответа – животные могут кружить в воде по множеству причин. Но исследователи утверждают: полученные данные однажды помогут установить четкую основу для определения внешних факторов, которые влияют на передвижение, поведение и навигационные способности животных.

Почитайте, как в США морских черепах спасали от аномальных морозов.