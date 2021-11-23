Почему на Гавайях запретили использование солнцезащитного крема?

Некоторые химические вещества, входящие в состав солнцезащитного крема, оказывают негативное действие на коралловые рифы. Власти Мауи, второго по величине гавайского острова, предприняли решительные действия по защите природного наследия океана и запретили всем, кто собирается зайти в воду, использование ряда таких средств.
Мауи является домом для девяти крупных массивов коралловых рифов, которые не только привлекают туристов со всего мира, но также защищают остров от наводнений и служат естественным барьером для повышения уровня моря. Изучая болезни и обесцвечивание кораллов, ученые в 2015 году установили наиболее опасные ингредиенты в составе солнцезащитного крема: это оксибензон и октиноксат. В том же 2015 году выяснилось, что 56 процентов коралловых массивов Мауи обесцвечено. При этом концентрация оксибензона в воде более чем в 30 раз превышает уровень, который считается для кораллов безопасным.
Законопроект принят 19 ноября и должен вступить в силу 1 октября 2022 года. В нем названы типы солнцезащитного крема, представляющего угрозу для морской жизни, и предложена альтернатива – крем на минеральной основе. Его активные ингредиенты (цинк или титан) ущерба природе не наносят.
Законодатели признали вредными около 80 марок крема, геля и спрея от солнца. Запрет распространяется не только для тех, кто собирается заниматься дайвингом или просто искупаться: даже если человек принимает на пляже душ, опасная химия достигнет океанских вод. В течение следующего года эти товары бытовой химии исчезнут с прилавков Мауи, на пляжах появятся информационные стенды о запрете, а для того, чтобы любители плавания не страдали от солнечных ожогов, возле береговой полосы в государственной зоне отдыха Хапуна-Бич будут установлены дозаторы с бесплатным и безопасным лосьоном.
Узнайте про обесцвечивание кораллов больше.