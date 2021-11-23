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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Почему на Гавайях запретили использование солнцезащитного крема?

Анастасия Баринова
23 ноября 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
Запрет распространяется на тех, кто планирует посещать пляжи.

Некоторые химические вещества, входящие в состав солнцезащитного крема, оказывают негативное действие на коралловые рифы. Власти Мауи, второго по величине гавайского острова, предприняли решительные действия по защите природного наследия океана и запретили всем, кто собирается зайти в воду, использование ряда таких средств. 

Мауи является домом для девяти крупных массивов коралловых рифов, которые не только привлекают туристов со всего мира, но также защищают остров от наводнений и служат естественным барьером для повышения уровня моря. Изучая болезни и обесцвечивание кораллов, ученые в 2015 году установили наиболее опасные ингредиенты в составе солнцезащитного крема: это оксибензон и октиноксат. В том же 2015 году выяснилось, что 56 процентов коралловых массивов Мауи обесцвечено. При этом концентрация оксибензона в воде более чем в 30 раз превышает уровень, который считается для кораллов безопасным.

«Эти ингредиенты увеличивают вероятность эндокринных нарушений у морских ежей и других беспозвоночных; у губанов, рыб-попугаев и других позвоночных, и даже у млекопитающих, таких как тюлени-монахи, относящиеся к вымирающим видам», – говорится в документе, предложенном законодателями Мауи.
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Законопроект принят 19 ноября и должен вступить в силу 1 октября 2022 года. В нем названы типы солнцезащитного крема, представляющего угрозу для морской жизни, и предложена альтернатива – крем на минеральной основе. Его активные ингредиенты (цинк или титан) ущерба природе не наносят.

Законодатели признали вредными около 80 марок крема, геля и спрея от солнца. Запрет распространяется не только для тех, кто собирается заниматься дайвингом или просто искупаться: даже если человек принимает на пляже душ, опасная химия достигнет океанских вод. В течение следующего года эти товары бытовой химии исчезнут с прилавков Мауи, на пляжах появятся информационные стенды о запрете, а для того, чтобы любители плавания не страдали от солнечных ожогов, возле береговой полосы в государственной зоне отдыха Хапуна-Бич будут установлены дозаторы с бесплатным и безопасным лосьоном.

Узнайте про обесцвечивание кораллов больше.

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