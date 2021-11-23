Почему на Гавайях запретили использование солнцезащитного крема?

Некоторые химические вещества, входящие в состав солнцезащитного крема, оказывают негативное действие на коралловые рифы. Власти Мауи, второго по величине гавайского острова, предприняли решительные действия по защите природного наследия океана и запретили всем, кто собирается зайти в воду, использование ряда таких средств.

Мауи является домом для девяти крупных массивов коралловых рифов, которые не только привлекают туристов со всего мира, но также защищают остров от наводнений и служат естественным барьером для повышения уровня моря. Изучая болезни и обесцвечивание кораллов, ученые в 2015 году установили наиболее опасные ингредиенты в составе солнцезащитного крема: это оксибензон и октиноксат. В том же 2015 году выяснилось, что 56 процентов коралловых массивов Мауи обесцвечено. При этом концентрация оксибензона в воде более чем в 30 раз превышает уровень, который считается для кораллов безопасным.