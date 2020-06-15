Почему нам выгодно возродить популяцию морских выдр?

В северной части Тихого океана (и только там) в море живут пушистые звери, которые целыми днями покачиваются на волнах, ныряют за моллюсками и морскими ежами и играют друг с другом. Это каланы, или морские выдры (Enhydra lutris), которые относятся к семейству куньих.

В XVIII-XIX веках каланов массово истребляли ради шкур с теплым и густым мехом, что привело почти к полному уничтожению популяции. Сейчас их стараются оберегать, но популяция все равно сокращается — Международный Союз Охраны Животных (МСОП) признал этих зверей вымирающим видом.

За последние сто лет благодаря усилиям по сохранению вида каланы вернули себе большую часть исторического ареала вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки, однако люди не всегда были этому рады. Проблема заключается в том, что эти проворные хищники конкурируют с рыбаками за моллюсков и морских ежей, которые составляют большую часть рациона этих животных. Рыбаки начали вылавливать моллюсков и ежей тогда, когда выдр в этих водах было меньше, а теперь они жалуются на то, что каланы отбирают у них заработок.

Однако исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что экономические выгоды позитивного влияния выдр на морскую экосистему (включая увеличение популяции рыбы, улавливание углерода и туризм), намного превышает возможные потери коммерческого рыболовства.

Однако и каланы свой хлеб (то есть моллюсков) не просто так едят! Морские ежи, которые являются основой их рациона, в свою очередь питаются водорослями. Если не контролировать популяцию таких «едоков» – океан лишится водорослей, что приведет к необратимым для морской экосистемы последствиям. Так что каланы неусыпно стоят на страже морского здоровья.