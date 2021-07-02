Почему нельзя дружить с дельфинами

Техасские эксперты по дикой природе призывают людей держаться подальше от дельфинов, даже если те сами проявляют дружелюбие. Такое заявление пришлось сделать после того, как возле района острова Норт-Падре, к югу от Корпус-Кристи, поселился дельфин, который, казалось, сам шел на контакт с людьми. Жители и туристы начали активно использовать эту возможность, плавая рядом с ним, пытаясь запрыгнуть и погладить.

Они записывали видео, которое, в свою очередь, привлекало к дельфину еще больше внимания и новых людей. В ситуацию пришлось вмешаться Национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA).