Почему нельзя дружить с дельфинами

Техасские эксперты по дикой природе призывают людей держаться подальше от дельфинов, даже если те сами проявляют дружелюбие. Такое заявление пришлось сделать после того, как возле района острова Норт-Падре, к югу от Корпус-Кристи, поселился дельфин, который, казалось, сам шел на контакт с людьми. Жители и туристы начали активно использовать эту возможность, плавая рядом с ним, пытаясь запрыгнуть и погладить.
Они записывали видео, которое, в свою очередь, привлекало к дельфину еще больше внимания и новых людей. В ситуацию пришлось вмешаться Национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Проблема состоит в том, что привыкая к людям, дельфин забывает о своих природных инстинктах и начинает ассоциировать человека с дополнительной пищей. В результате он сам приближается к лодкам и легко может получить травму или застрять в рыболовном снаряжении. Эксперты уже увидели рану на его левом боку, которая, вероятно, была нанесена гребным винтом лодки.
Сейчас NOAA вместе с биологами Техасской сети морских млекопитающих следят за дельфином. Специалисты поясняют, что это пока единственное, что можно сделать для его безопасности: перемещать его, как предлагали некоторые защитники животных, нельзя. Во-первых, этот район является для дельфина домом, а после переезда он станет уязвим, если ему придется бороться за территорию с уже живущими там сородичами. Во-вторых, в новой среде может быть другая кормовая база, и животному придется учиться охоте заново.
Также существует большая вероятность того, что и на новом месте он продолжит делать то же самое: идти на контакт с людьми или, что еще хуже, научит этому других дельфинов. И, наконец, морское млекопитающее может просто вернуться туда, откуда оно было перемещено.
Представители NOAA официально сообщили, что отныне Управление по поддержанию правопорядка начнет штрафовать людей, которые будут гладить дельфина, кормить его или кататься на нем. Сумма штрафа установлена на уровне $100-250.
Increasing concern over public interaction with solitary dolphin. Residents/visitors advised not to interact with marine mammal – or face a $250 fine.https://t.co/qBe3C2MDBX— Marine Connection (@MC_org) July 1, 2021
Photo: Texas Marine Mammal Stranding Network pic.twitter.com/Ar4l3eAbd2
Посмотрите, как 600 дельфинов собрались в одном месте, или как встретив в лесу тигра, люди накормили его колбасой.