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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Природа

Почему нельзя дружить с дельфинами

Анастасия Баринова
02 июля 2021
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Фото: James Hartshorn/Flickr
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Фото: Texas Marine Mammal Stranding Network
В Техасе организация NOAA собирается штрафовать тех, кто кормит и гладит морских млекопитающих.

Техасские эксперты по дикой природе призывают людей держаться подальше от дельфинов, даже если те сами проявляют дружелюбие. Такое заявление пришлось сделать после того, как возле района острова Норт-Падре, к югу от Корпус-Кристи, поселился дельфин, который, казалось, сам шел на контакт с людьми. Жители и туристы начали активно использовать эту возможность, плавая рядом с ним, пытаясь запрыгнуть и погладить.

Они записывали видео, которое, в свою очередь, привлекало к дельфину еще больше внимания и новых людей. В ситуацию пришлось вмешаться Национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA).

«Для дельфина эти действия могут быть фатальными. Совершенно очевидно, что он уже находится в опасности из-за взаимодействий с человеком».

Проблема состоит в том, что привыкая к людям, дельфин забывает о своих природных инстинктах и начинает ассоциировать человека с дополнительной пищей. В результате он сам приближается к лодкам и легко может получить травму или застрять в рыболовном снаряжении. Эксперты уже увидели рану на его левом боку, которая, вероятно, была нанесена гребным винтом лодки.

Сейчас NOAA вместе с биологами Техасской сети морских млекопитающих следят за дельфином. Специалисты поясняют, что это пока единственное, что можно сделать для его безопасности: перемещать его, как предлагали некоторые защитники животных, нельзя. Во-первых, этот район является для дельфина домом, а после переезда он станет уязвим, если ему придется бороться за территорию с уже живущими там сородичами. Во-вторых, в новой среде может быть другая кормовая база, и животному придется учиться охоте заново.

Также существует большая вероятность того, что и на новом месте он продолжит делать то же самое: идти на контакт с людьми или, что еще хуже, научит этому других дельфинов. И, наконец, морское млекопитающее может просто вернуться туда, откуда оно было перемещено.

«Мы рассматриваем это как проблему человеческих действий. Мы знаем, что если люди изменят свое поведение, поведение дельфинов также изменится, и этим мы можем предотвратить будущие травмы. Любить дельфинов издалека – лучший способ обеспечить им способность процветать и жить полноценной жизнью».

Представители NOAA официально сообщили, что отныне Управление по поддержанию правопорядка начнет штрафовать людей, которые будут гладить дельфина, кормить его или кататься на нем. Сумма штрафа установлена на уровне $100-250.

Посмотрите, как 600 дельфинов собрались в одном месте, или как встретив в лесу тигра, люди накормили его колбасой.

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