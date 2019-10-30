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Природа

Новые исследования паутины: почему она плохо разлагается?

30 октября 2019
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Фото: Steve Bittinger/flickr.com
Оказалось, что антибактериальные свойства паутины – не более чем миф.

Паутина способна оставаться нетленной от пары часов до нескольких недель. Ранее ученые считали, что она обладает антибактериальными свойствами, мешающими разложению, однако новое исследование опровергло эту гипотезу.

Изучая возможную губительность паутины для бактерий, команда учёных Тунхайского университета в Тайване поместила нити пауков в чашку Петри. Для эксперимента были отобраны три тропических вида: золотопряд (Nephila pilipes), паук-волк (Hippasa holmerae) и паук Cyrtophora moluccensis из семейства пауков-кругопрядов. Затем учёные поместили меж нитей паучьего шёлка четыре вида бактерий (в том числе кишечную палочку). Исследователи не обнаружили антибактериальных свойств паутины, так как её прямой контакт с бактериями никак на них не повлиял.

«Обладай паутина антибактериальными свойствами, бактерии меж её нитями не выжили бы», — Дакота Пиорковски, ведущий исследователь Тенхайского университета.

Следующая гипотеза базировалась на изучении наличия азота — пищи бактерий — в паутине. Исследователи смочили паучий шёлк смесью питательных растворов и обнаружили, что бактерии легко росли и размножались на всех трёх типах паутины.

В итоге ученые пришли к выводу, что внешнее покрытие паутины из жира или сложного белка блокирует доступ бактерий к азоту, лишая их пищи и не допуская разложения паутины.

Искушённые могут ознакомиться с материалами о чревоугодии пауков и склонности этих созданий к матрифагии или полюбоваться симпатичными представителями этого отряда.

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Паук-скакун (Habronattus coecatus)
Фото: Dann Thombs/flickr.com
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Каролинский паук-волк (Hogna carolinensis: Lycosidae)
Фото: Carla Kishinami/flickr.com
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Timothee Groleau/flickr.com