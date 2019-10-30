Новые исследования паутины: почему она плохо разлагается?

Паутина способна оставаться нетленной от пары часов до нескольких недель. Ранее ученые считали, что она обладает антибактериальными свойствами, мешающими разложению, однако новое исследование опровергло эту гипотезу.

Изучая возможную губительность паутины для бактерий, команда учёных Тунхайского университета в Тайване поместила нити пауков в чашку Петри. Для эксперимента были отобраны три тропических вида: золотопряд (Nephila pilipes), паук-волк (Hippasa holmerae) и паук Cyrtophora moluccensis из семейства пауков-кругопрядов. Затем учёные поместили меж нитей паучьего шёлка четыре вида бактерий (в том числе кишечную палочку). Исследователи не обнаружили антибактериальных свойств паутины, так как её прямой контакт с бактериями никак на них не повлиял.