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Природа

Почему разводить осьминогов – плохая идея

Анастасия Баринова
31 декабря 2019
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Фото: Alexandra_Koch/Pixabay
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Фото: cocoparisienne/Pixabay
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Фото: David Mark/Pixabay
Среди проблем – психические отклонения у моллюсков.

Человек годами разводит представителей фауны для своих практических целей. Но если овцы или коровы достаточно одомашнились и приспособились к жизни на фермах, то для ряда животных это остается неприемлемой моделью существования. В их числе – осьминог. Его используют в кухне многих стран; помимо вкуса, который многие находят изысканным, это богатый источник витаминов B3, B12, калия, фосфора и селена.

Вылов этих головоногих моллюсков в океане не способен удовлетворить растущий спрос, и повсеместно работают фермы по разведению осьминогов. В последние годы для ускорения их роста также применяется генная модификация. Ученые предупреждают о недопустимости этой практики.

Осьминоги плотоядны; даже особям, только что вылупившимся из яйца, требуется живой корм. Моллюски нуждаются в большом количестве пищи – суточная норма в три раза больше веса самого животного. Таким образом, массовое разведение увеличивает нагрузку на дикую рыбу и беспозвоночных. В настоящее время около 30% мирового вылова рыбы превращается в корм для других представителей фауны, и разведение прожорливых осьминогов только усугубляет эту проблему.

Авторы исследования подчеркивают, что человечеству лучше сосредоточиться на поисках новых технологий для производства продуктов питания: осьминоги не только не удовлетворят голод, который прогнозируется для перенаселенной планеты, но и приблизят его, уничтожая запасы рыбы.

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Кроме того, «осьминожьи фермы» увеличивают уровень загрязнения вод азотом и фосфором. В дикой природе выдерживается баланс видов, и продукты жизнедеятельности не вредят океану, тогда как массовое скопление осьминогов приводит к повышению концентрации этих веществ в одном месте.

И наконец еще одной проблемой является этический аспект. Осьминоги обладают высоким интеллектом. Они умеют решать головоломки, узнают людей, к которым привыкли, любят играть.

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Содержание в замкнутой среде приводит к психическим нарушениям: они становятся агрессивными, появляется каннибализм, они даже могут поедать кончики собственных щупалец. Повышается общий уровень заболеваемости – в первую очередь, моллюски страдают от инфекций, и в результате растет уровень их смертности.

Узнайте о поведении осьминогов больше.