Почему разводить осьминогов – плохая идея

Кроме того, «осьминожьи фермы» увеличивают уровень загрязнения вод азотом и фосфором. В дикой природе выдерживается баланс видов, и продукты жизнедеятельности не вредят океану, тогда как массовое скопление осьминогов приводит к повышению концентрации этих веществ в одном месте.

И наконец еще одной проблемой является этический аспект. Осьминоги обладают высоким интеллектом. Они умеют решать головоломки, узнают людей, к которым привыкли, любят играть.