Почему самки гиен убивают детенышей

Самки гиен могут жаждать крови детенышей — даже в своих кланах. Новое исследование предполагает, что детоубийство может быть частью стратегии, которую гиены используют для поддержания своего социального статуса.

Оказывается, что детоубийство является весомой частью смертности детенышей в группах гиен. Ученые во главе с Эли Штраус, поведенческим экологом из Университета Небраски-Линкольна, изучили данные за три десятилетия о популяциях пятнистой гиены в Кении, чтобы изучить смертность детенышей младше года. Из 99 зафиксированных случаев гибели 21 можно было отнести к детоубийству, причем его всегда совершали самки. Голод и львы также унесли жизни многих детенышей.

Наблюдения за детоубийством заставили команду задуматься, почему гиены убивают детенышей даже внутри собственной группы. «Это кажется нелогичным, если животные живут сплоченной семьей и ведут активную социальную жизнь», — говорит Штраус. Хотя гиены проводят большую часть времени в одиночестве, групповая жизнь позволяет им защищать свою территорию от кланов-соперников и объединяться против угрожающих им львов.

Гиены рожают в изолированном логове. Но обычно в течение нескольких недель они переводят своих детенышей в общую берлогу. Хотя такие логова укрывают малышей от крупных хищников, которые не могут проникнуть в небольшие отверстия убежища, они несут другую угрозу: именно поблизости таких берлог происходили все задокументированные случаи убийства детенышей.