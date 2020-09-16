Почему синий — самый яркий структурный цвет в природе

В мире природы есть два основных способа формирования цвета, с помощью которых привычные нам оттенки приобретают все представители флоры и фауны, от птиц с нарядным оперением до фруктов с яркой кожурой. Первый способ связан с со способностью некоторых молекул избирательно поглощать, отражать или излучать свет с определенной длиной волны. Биологические молекулы с такими свойствами называют пигментами.

Второй способ формирования цвета — структурный. Цвет, образованный таким способом, зависит не от химических свойств молекул, а от структуры поверхностей, на которые падает свет от источника. Другое название структурного способа формирования цвета — иридисценция, или иризация. Больше о структурной окраске можно почитать здесь.

Теперь ученые разработали компьютерную модель, которая объясняет, почему самые яркие структурные цвета в природе почти всегда являются синими и зелеными: все потому, что это является пределом структурного цвета в видимом спектре света.

Оттенки и яркость структурно определяемого цвета могут меняться при изменении угла, под которым наблюдатель находится к объекту. Например, на павлиньих перьях цвет может переливаться между разными цветовыми оттенками под разными углами и при разном освещении. Это происходит за счет упорядоченных кристаллических структур.