Почему ученые назвали безобидную лягушку «зомби»
Международная группа ученых под руководством биологов из немецкого Зенкенбергского музея открыла три новых вида лягушек, живущих в северной части Амазонии. Земноводные относятся к роду Synapturanus — все его представители проводят жизнь под землей или под толстым слоем опавшей листвы, поэтому изучены очень слабо.
Только во время проливных дождей и сразу по их окончании можно услышать крики самцов, но даже ориентируясь на звук, исследователям приходится выкапывать животных из земли голыми руками.
Один из новых видов получил имя Synapturanus zombie: так ученые решили пошутить сами над собой. По окончании экспедиционного дня они сами выглядят как зомби, вылезшие из земли в полностью промокшей одежде и перепачканные грязью. «Зомби-лягушка» длиной не более 40 миллиметров имеет ярко-оранжевые пятна. Она встречается во Французской Гвиане и бразильском штате Амапа.
Другая новая лягушка — это Synapturanus mesomorphus. В ее названии лежит греческое слово «mesos» — «средний, промежуточный». По своим морфологическим признакам, таким как размер тела или перепонок, окраска и так далее — она находится посредине между представителями семейства, обитающими на востоке и западе региона.
Synapturanus ajuricaba, третий новый вид, отдает дань уважения Ажурикабе — лидеру местных индейцев манаус. Этот народ героически сражался за независимость, но был истреблен или ассимилирован.
Подробнее о новых видах и их особенностях биологи рассказали на страницах журнала Zoologischer Anzeiger. В настоящее время род Synapturanus официально насчитывает всего три вида, еще несколько были открыты за последние годы и ждут внесения в регистр, но немецкие ученые полагают, что существует не меньше 10 видов этих скрытных лягушек.
Узнайте тайну замороженных лягушек.