Почему ученые назвали безобидную лягушку «зомби»

Международная группа ученых под руководством биологов из немецкого Зенкенбергского музея открыла три новых вида лягушек, живущих в северной части Амазонии. Земноводные относятся к роду Synapturanus — все его представители проводят жизнь под землей или под толстым слоем опавшей листвы, поэтому изучены очень слабо.

Только во время проливных дождей и сразу по их окончании можно услышать крики самцов, но даже ориентируясь на звук, исследователям приходится выкапывать животных из земли голыми руками.

Один из новых видов получил имя Synapturanus zombie: так ученые решили пошутить сами над собой. По окончании экспедиционного дня они сами выглядят как зомби, вылезшие из земли в полностью промокшей одежде и перепачканные грязью. «Зомби-лягушка» длиной не более 40 миллиметров имеет ярко-оранжевые пятна. Она встречается во Французской Гвиане и бразильском штате Амапа.