Почему зимой Зеленое озеро становится парком

Зеленое Озеро, расположенное в Штирии (федеральная земля в Австрии), получило свое название за изумрудно-зеленую чистую воду. Однако оно примечательно не только этим.

Каждую зиму озеро мелеет. Его глубина уменьшается до 1-2 метров, и обмелевшие участки озера используются местными жителями как парк. А с наступлением весны стекающая с гор талая вода вновь наполняет озеро. Оно достигает своей максимальной глубины — 12 метров — с мая по июнь, и именно в это время можно застать самый красивый вид здешней местности.

Зеленое Озеро популярно среди дайверов. Ведь когда оно полноводно, то зеленые луга, мостики и лавочки уходят под воду. Озеро становится раем для подводных фотографов.

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