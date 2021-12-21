Под шельфовым ледником в Антарктиде нашли шокирующее изобилие жизни

Используя горячую воду, группа исследователей из Института Альфреда Вегенера (AWI) и Центра полярных и морских исследований им. Гельмгольца в 2018 году пробурила две скважины на относительно небольшом шельфовом леднике Экстрём в Восточной Антарктиде. Под первой скважиной длиной 192 метра оказался пласт воды толщиной 58 метров, под другой 190-метровой скважиной ученые обнаружили толщу воды в 110 метров.

Собранные на морском дне фрагменты жизни были необычными и совершенно неожиданными. Несмотря на то, что они находились в нескольких километрах от открытого моря, биоразнообразие собранных учеными образцов было чрезвычайно богатым. Фактически богаче, чем многие образцы из открытой воды, найденные на континентальном шельфе, где есть источники света и пищи.

В общей сложности было найдено 77 видов из 49 различных родов морских животных, таких как саблевидные мшанки Melicerita obliqua и серпулиды Paralaeospira sicula.

Все эти существа питаются взвесью — они сидят на одном месте и с помощью перистых щупалец выхватывают частицы органического вещества из воды. Но это означает, что в воду должен попадать какой-то источник пищи, например, водоросли, зависящие от солнечного света, тогда как ближайший открытый источник воды находится на расстоянии 9,6 км.