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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
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Природа

Под шельфовым ледником в Антарктиде нашли шокирующее изобилие жизни

National Geographic Россия
21 декабря 2021
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Бентосные сообщества на двух изучаемых участках
Фото: David Barnes
Казалось, что там нет ничего, кроме полной темноты.

Используя горячую воду, группа исследователей из Института Альфреда Вегенера (AWI) и Центра полярных и морских исследований им. Гельмгольца в 2018 году пробурила две скважины на относительно небольшом шельфовом леднике Экстрём в Восточной Антарктиде. Под первой скважиной длиной 192 метра оказался пласт воды толщиной 58 метров, под другой 190-метровой скважиной ученые обнаружили толщу воды в 110 метров. 

Собранные на морском дне фрагменты жизни были необычными и совершенно неожиданными. Несмотря на то, что они находились в нескольких километрах от открытого моря, биоразнообразие собранных учеными образцов было чрезвычайно богатым. Фактически богаче, чем многие образцы из открытой воды, найденные на континентальном шельфе, где есть источники света и пищи.

В общей сложности было найдено 77 видов из 49 различных родов морских животных, таких как саблевидные мшанки Melicerita obliqua и серпулиды Paralaeospira sicula.

Все эти существа питаются взвесью — они сидят на одном месте и с помощью перистых щупалец выхватывают частицы органического вещества из воды. Но это означает, что в воду должен попадать какой-то источник пищи, например, водоросли, зависящие от солнечного света, тогда как ближайший открытый источник воды находится на расстоянии 9,6 км. 

«Удивительно, что мы нашли доказательства существования стольких видов животных, большинство из которых питаются микроводорослями (фитопланктоном), но никакие растения или водоросли не могут жить в этой среде. Итак, большой вопрос заключается в том, как эти животные выживают и процветают здесь?», – Дэвид Барнс, ведущий автор исследования.

Предыдущие исследования показали, что жизнь присутствует и под более крупными ледяными щитами, такими шельфовые ледники Росс и Мак-Мердо. «Несмотря на постоянную темноту в течение как минимум тысяч лет, жизнь наблюдалась даже в 700 км от краев шельфового ледника», — пишут исследователи. 

Такая же картина наблюдалась и на леднике Экстрём. Ученые обнаружили фрагменты давно умерших фильтраторов и провели радиоуглеродное датирование, чтобы определить их возраст. К удивлению ученых, возраст самых древних из найденных морских животных составил 5800 лет. 

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David Barnes Обнаруженные фрагменты мшанок на морском дне
«Оазис жизни, возможно, существовал непрерывно в течение почти 6000 лет под шельфовым ледником. Только образцы со дна моря под ним расскажут нам истории из его прошлого», – Герхард Кун, соавтор исследования.

Команда пришла к выводу, что под шельфовым ледником должно быть достаточно водорослей, переносимых из открытой воды, чтобы питать прочную пищевую сеть. Микроскопия образцов показала, что годовой прирост четырех видов был сопоставим с аналогичными животными в местообитаниях открытого морского антарктического шельфа.

Команда также отмечает, что в связи с изменением климата и обрушением шельфовых ледников времени для изучения и защиты этих экосистем остается все меньше. 

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