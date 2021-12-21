Под шельфовым ледником в Антарктиде нашли шокирующее изобилие жизни
Используя горячую воду, группа исследователей из Института Альфреда Вегенера (AWI) и Центра полярных и морских исследований им. Гельмгольца в 2018 году пробурила две скважины на относительно небольшом шельфовом леднике Экстрём в Восточной Антарктиде. Под первой скважиной длиной 192 метра оказался пласт воды толщиной 58 метров, под другой 190-метровой скважиной ученые обнаружили толщу воды в 110 метров.
Собранные на морском дне фрагменты жизни были необычными и совершенно неожиданными. Несмотря на то, что они находились в нескольких километрах от открытого моря, биоразнообразие собранных учеными образцов было чрезвычайно богатым. Фактически богаче, чем многие образцы из открытой воды, найденные на континентальном шельфе, где есть источники света и пищи.
В общей сложности было найдено 77 видов из 49 различных родов морских животных, таких как саблевидные мшанки Melicerita obliqua и серпулиды Paralaeospira sicula.
Все эти существа питаются взвесью — они сидят на одном месте и с помощью перистых щупалец выхватывают частицы органического вещества из воды. Но это означает, что в воду должен попадать какой-то источник пищи, например, водоросли, зависящие от солнечного света, тогда как ближайший открытый источник воды находится на расстоянии 9,6 км.
Предыдущие исследования показали, что жизнь присутствует и под более крупными ледяными щитами, такими шельфовые ледники Росс и Мак-Мердо. «Несмотря на постоянную темноту в течение как минимум тысяч лет, жизнь наблюдалась даже в 700 км от краев шельфового ледника», — пишут исследователи.
Такая же картина наблюдалась и на леднике Экстрём. Ученые обнаружили фрагменты давно умерших фильтраторов и провели радиоуглеродное датирование, чтобы определить их возраст. К удивлению ученых, возраст самых древних из найденных морских животных составил 5800 лет.
Команда пришла к выводу, что под шельфовым ледником должно быть достаточно водорослей, переносимых из открытой воды, чтобы питать прочную пищевую сеть. Микроскопия образцов показала, что годовой прирост четырех видов был сопоставим с аналогичными животными в местообитаниях открытого морского антарктического шельфа.
Команда также отмечает, что в связи с изменением климата и обрушением шельфовых ледников времени для изучения и защиты этих экосистем остается все меньше.