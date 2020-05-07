Подсматриваем за утконосами: онлайн-трансляция

За пределами Австралии вы можете увидеть утконосов — странных (как и вся австралийская эндемичная фауна) млекопитающих — только в одном месте в мире, и это место в зоопарке Сан-Диего. Именно там живет пара утконосов — восьмилетний самец Биррарунг и самка Ева в возрасте 15 лет. И теперь вам не придется ехать в Калифорнию, чтобы на них полюбоваться: вы можете наблюдать за причудливыми утконосами прямо из дома.

Все благодаря тому, что в зоопарке установили новую камеру, открытая трансляция с которой идет круглосуточно в онлайн-формате. Посмотреть трансляцию можно здесь.

Зоопарк Сан-Диего объявил об открытии новой камеры в зоне обитания утконосов совместно с видеоигрой Animal Crossing: New Horizons, снискавшей во время карантина особую популярность. В то время как зоопарк закрыт для посещения из-за пандемии коронавируса, он открыл для зрителей со всего мира возможность наблюдать за своими подопечными через экраны собственных ноутбуков и смартфонов. Новая камера обеспечивает непрерывную трансляцию жизни пары утконосов в сафари-парке: животные плавают и резвятся в отведенной для них зоне, в которой находятся три водоема, берега у воды, имитирующие речные, обширные туннели и места гнездования.