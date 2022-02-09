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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Природа

Подводную скалу рядом с Японией назвали магнитом для землетрясений

National Geographic Россия

Фото: Adrien Arnulf

Область Плутона Кумано на визуализации обозначена красным

Фото: Adrien Arnulf

Ученые редко сталкиваются с подобными явлениями.

Международная группа ученых под руководством исследователей из Техасского университета в Остине в течение 20 лет обрабатывала сейсмические данные возле японских островов и пришла к неожиданным выводам – одно из подводных горных образований у южного побережья Японии действует как своеобразный громоотвод, привлекая и направляя тектоническую энергию в разные точки вдоль его сторон, где произошло несколько крупнейших землетрясений в регионе.

Речь идет о скалистом образовании, которые ученые назвали Плутон Кумано. О нем было известно с 2006 года, но только сейчас исследователи обозначили его существенную роль в тектонике региона.

Полная протяженность Плутона Кумано была раскрыта с помощью суперкомпьютера LoneStar5 в Техасском передовом вычислительном центре UT, который объединил сейсмические данные за 20 лет в единую трехмерную модель высокого разрешения.

Модель показывает область вокруг зоны субдукции Нанкай, где земная кора изгибается под весом Плутона Кумано. Ученые обнаружили, что скалистое образование отводит захороненные грунтовые воды в недра Земли. Исследователи считают, что «вмешательство» Плутона Кумано в более широкую зону субдукции влияет на тектонические силы, вызывающие землетрясения.

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За прошедшие годы обширная сеть датчиков в Японии собрала миллионы сейсмических записей из тысяч мест вдоль зоны субдукции Нанкай: это область, вдоль которой одна тектоническая плита «заползает» под другую, что сопровождается усиленными землетрясениями и вулканической активностью.

Как отмечают ученые, то, как эти сейсмические волны проходят через определенные материалы и отражаются от них, позволяет сейсмологам наносить на карту структуры, которые мы порой не видим глубоко под землей.

Это была кропотливая работа, включающая в себя не только миллионы сейсмических записей японской сети датчиков землетрясений, но и записи других периодических научных исследований для получения крупнейшего из когда-либо созданных наборов сейсмических данных, пишут исследователи.

Модель показывает, что вес Плутона Кумано заставляет земную кору под ней изгибаться под нагрузкой и немного выпячиваться вверх над ней. Удивительно, но образование, похоже, обеспечивает путь для просачивания грунтовых вод из-под земной коры в верхнюю мантию, усугубляя изгиб земной коры, говорят авторы работы.

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