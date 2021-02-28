Подземная орхидея: исчезающая красота

Однажды весной в 1928 году австралиец Джек Тротт заметил странные трещины в почве в своем саду, а когда наклонился, чтобы получше их рассмотреть, почувствовал исходящий оттуда сладкий запах. Мужчина раскопал одну из трещин и обнаружил в ней небольшое белое растение. Впоследствии выяснилось, что Тротт открыл ранее неизвестный вид орхидей — ризантеллу Гарднера (Rhizanthella gardneri), или, как её прозвали в Австралии, западную подземную орхидею.

Эта орхидея, распространенная исключительно в Западной Австралии, всю жизнь проводит под землей. Растение вырастает не более восьми сантиметров в высоту и имеет толстое короткое корневище. Не имея возможности потреблять энергию солнца, орхидея питается с помощью кустарникового растения-хозяина Melaleuca uncinata. С этим растением ризантелла связана грибом Thanatephorus gardneri: мицелий этого гриба срастается с корнями кустарника и проникает в ткани орхидеи. Таким образом орхидея может потреблять питательные вещества и углекислый газ, полученные кустарником, а затем преобразовывать воду, питательные вещества и диоксид углерода в энергию, необходимую для жизни.

Сегодня ризантелла Гарднера занесена в Международную Красную книгу и относится к видам, находящимся на грани исчезновения. Сокращение численности связано, прежде всего, с уничтожением большого количества кустарниковых растений в Западной Австралии для ведения сельского хозяйства. В настоящее время известно только о шести популяциях этого вида, которые находятся недалеко от города Корригин и южного побережья страны. Три из них находятся под охраной в заповедниках.

Размножаться ризантелла Гарднера может вегетативно или посредством подземных насекомых, например, термитов. Привлеченные ароматом насекомые опыляют цветки орхидеи.