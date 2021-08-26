Поглазеем: сколько форм зрачков у жаб и лягушек?

Исследователи из Лондонского Королевского общества озаботились нетривиальным вопросом и тщательно изучили форму зрачков 3261 одного вида лягушек и жаб (это около 44% от всех известных видов этих земноводных).

Они выяснили, что у жаб и лягушек есть целых семь основных форм зрачков: вертикальные, горизонтальные, ромбовидные, круглые и треугольные зрачки, а также вееровидные зрачки двух форм. Самая распространенная форма – горизонтальные щели – была выявлена у 78% изученных видов амфибий.

Сопоставление зрачков земноводных на эволюционном древе позволило ученым сделать вывод, как возникли эти семь форм. Горизонтальные зрачки, хотя и редко, но встречаются у других позвоночных, а у лягушек и жаб они, видимо, привели к возникновению большинства остальных форм. По словам исследователей, вместе эти семь форм эволюционировали как минимум 116 раз.

Форма зрачка влияет на количество света, который достигает сетчатки и ее светопринимающих клеток, говорит Надя Червино, герпетолог из аргентинского музея. Но как форма влияет на то, что на самом деле видят животные, неизвестно.