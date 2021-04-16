Погода в Москве: холод возвращается

На следующей неделе возможен дождь с мокрым снегом.

Во второй декаде апреля в Москве наблюдалась аномально теплая для этого времени температура, которую обеспечило прохождение теплого атмосферного фронта.

«Это довольно редкое явление в апреле – когда температура воздуха два дня подряд держится выше 20°C и превышает норму почти на 10°C. Такая погода у нас характерна скорее для конца мая», – главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Это довольно редкое явление в апреле – когда температура воздуха два дня подряд держится выше 20°C и превышает норму почти на 10°C. Такая погода у нас характерна скорее для конца мая», – главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Однако уже в середине месяца столбик термометра начал опускаться. К выходным 17-18 апреля дневная температура будет составлять +10…+15°C, ночная — от +1°C до +6°C. Эти показатели уже в пределах апрельской нормы. А затем москвичей ждет настоящее похолодание: по прогнозам метеорологов, на следующей неделе не исключены минусовые ночные температуры и зимние осадки. В некоторых местах, в зависимости от рельефа, может даже образоваться небольшой снежный покров.