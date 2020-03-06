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Природа

Поголовье дельфинов в Индийском океане сократилось на 80% за 70 лет

06 марта 2020
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Фото: Jim, the Photographer / flickr.com
Популяция китообразных в этом регионе находится под угрозой.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Endangered Species Research, в последние десятилетия численность дельфинов в Индийском океане сократилась более чем на 80%. Около 4 000 000 этих животных были пойманы в сети как прилов во время промысла тунца.

В 2006 году около 100 000 китообразных, в основном дельфины, были пойманы в коммерческих жаберных (одностенных) сетях в качестве прилова. При этом, показатели 2019 года составляют около 80 000 особей.

Авторы исследования указывают, что использование жаберных сетей является представляет сегодня наибольшую угрозу для китообразных.

«Это число прилова вызывает тревогу, но есть много неопределенностей, потому что наборов данных недостаточно», — Пути Лиза Мустика, соавтор исследования из Колледжа бизнеса, права и управления при Университете Джеймса Кука.

По данным исследователей, большая часть прилова дельфинов приходится на Иран, Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Пакистан, Йемен, ОАЭ и Танзанию. Но, по словам Мустики, на первую пятерку стран приходится больше всего тунца, выловленного жаберными сетями. Исследование показало, что на каждые 1 000 тонн тунца в настоящее время вылавливается около 175 китообразных, большинство из которых погибает.

«Это мучительная смерть. Дельфины умны, но, поскольку сети очень тонкие, сонар дельфинов не улавливает их», — Пути Лиза Мустика.

По словам Мустики, решением проблемы мог бы стать отказ от жаберных сетей и переход на более устойчивые инструменты отлова тунца. Еще одним способом спасения дельфинов могли бы стать установленные на сетях устройства, предупреждающие их об опасности. Однако подобные методы промысла по большей части недоступны для развивающихся стран.

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