Поголовье дельфинов в Индийском океане сократилось на 80% за 70 лет

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Endangered Species Research, в последние десятилетия численность дельфинов в Индийском океане сократилась более чем на 80%. Около 4 000 000 этих животных были пойманы в сети как прилов во время промысла тунца.

В 2006 году около 100 000 китообразных, в основном дельфины, были пойманы в коммерческих жаберных (одностенных) сетях в качестве прилова. При этом, показатели 2019 года составляют около 80 000 особей.

Авторы исследования указывают, что использование жаберных сетей является представляет сегодня наибольшую угрозу для китообразных.