Поголовье дельфинов в Индийском океане сократилось на 80% за 70 лет

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Endangered Species Research, в последние десятилетия численность дельфинов в Индийском океане сократилась более чем на 80%. Около 4 000 000 этих животных были пойманы в сети как прилов во время промысла тунца.
В 2006 году около 100 000 китообразных, в основном дельфины, были пойманы в коммерческих жаберных (одностенных) сетях в качестве прилова. При этом, показатели 2019 года составляют около 80 000 особей.
Авторы исследования указывают, что использование жаберных сетей является представляет сегодня наибольшую угрозу для китообразных.
По данным исследователей, большая часть прилова дельфинов приходится на Иран, Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Пакистан, Йемен, ОАЭ и Танзанию. Но, по словам Мустики, на первую пятерку стран приходится больше всего тунца, выловленного жаберными сетями. Исследование показало, что на каждые 1 000 тонн тунца в настоящее время вылавливается около 175 китообразных, большинство из которых погибает.
По словам Мустики, решением проблемы мог бы стать отказ от жаберных сетей и переход на более устойчивые инструменты отлова тунца. Еще одним способом спасения дельфинов могли бы стать установленные на сетях устройства, предупреждающие их об опасности. Однако подобные методы промысла по большей части недоступны для развивающихся стран.
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