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Природа

Пол, зависящий от погоды, или Необычные метаморфозы гаттерии

Софья Демьянец
30 сентября 2020
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Фото: Wikimedia Commons
Tuatara.jpg
Фото: Wikimedia Commons
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Пол новорожденных гаттерий зависит от температуры окружающей среды.

Гаттерия (Sphenodon punctatus) — одно из древних пресмыкающихся, обитающих на Земле по сей день; единственный современный представитель древнего отряда клювоголовых (Rhynchocephalia). Уникальными этих ящериц делает ещё и то, что пол новорожденных гаттерий зависит от температуры окружающей среды. Если температура ниже или равна 20 °C, то из яиц, как правило, появляются самки, а если выше — самцы.

Предполагается, что такой механизм закрепился у гаттерий и некоторых других животных в ходе эволюции. По одной из гипотез, гаттериям выгодно производить на свет больше самок, когда преобладает благоприятная для них погода. Их потомство успевает вырасти и также принести потомство.

К слову, по мнению исследователей из Мельбурнского университета, зависимость пола гаттерии от температуры может привести их к вымиранию. Глобальное изменение климата может послужить причиной рождения исключительно самцов, то есть появление новых особей станет невозможным.

В животном мире не только у гаттерий пол зависит от «обстоятельств». Например, многие виды рифовых рыб в течение жизни могут менять свой пол на необходимый. Подробнее об этом читайте в нашей статье «Межвидовая дружба».

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