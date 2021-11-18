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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Полчища крабов в Австралии начали сезонную миграцию: впечатляющее видео

Анастасия Баринова
18 ноября 2021
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Фото: Parks Australia/Twitter
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Фото: Parks Australia
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Фото: Parks Australia/Twitter
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Фото: Parks Australia/Twitter
Ежегодно в сезон размножения крабы покидают свои укрытия в лесах.

Массовая миграция красных крабов острова Рождества – один из самых удивительных природных процессов на Земле. Эндемичные красные крабы (Gecarcoidea natalis) перемещаются из тропических лесов его центральной части на побережье для размножения. Они отправляются в путь в сезон дождей (октябрь-январь), поскольку им жизненно необходима влага.

Остров Рождества (Christmas Island) площадью 135 км² находится в 1600 километрах к северо-западу от материковой части Австралии в Индийском океане. В период миграции более 120 миллионов крабов покрывают территорию острова своеобразной ковровой дорожкой. Они передвигаются и по глухим лесным массивам, и по оживленным автомагистралям, поэтому правительство взяло на себя заботу об этих уникальных животных. Для их безопасности построили целые временные мосты, а некоторые трассы полностью перекрываются, чтобы пропустить бодрую толпу крабов.

Начало миграции определяется фазой луны. Красные крабы всегда появляются перед рассветом во время отступающего прилива в последнюю четверть луны. Невероятно, но они точно знают, когда покинуть свои норы. В среднем процесс миграции занимает 18 дней: это зависит от погоды. Если дожди задерживаются, а время нереста уже близко – скорость движения нарастает. Иногда осадки выпадают слишком поздно, и опоздавшие крабы пропускают сезон размножения, оставаясь в своих норах. А если дождь пойдет рано, они могут не торопиться, и тогда в путешествии они даже останавливаются, чтобы поесть и отдохнуть.

Достигнув побережья, самцы роют норы, где затем происходит спаривание. Во время прилива самки откладывают яйца прямо в океан. Подавляющее большинство личинок никогда не выбирается из воды: их едят рыбы, скаты и китовые акулы, которые посещают остров Рождества, чтобы воспользоваться этим ежегодным праздником.

Личинки, которым удалось остаться невредимыми, на протяжении месяца проходят несколько стадий развития. Превратившись наконец в молодых крабов размером не больше 5 мм, юные особи начинают свое первое перемещение на родину предков: вглубь острова. Уходит на это около девяти дней.

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Chris Bray/Parks Australia

Половая зрелость у красных крабов наступает в трехлетнем возрасте, и тогда они проделывают обратный путь к океану для того, чтобы дать жизнь новым представителям своего вида. Посмотрите на другое ракообразное, населяющее остров Рождества.

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