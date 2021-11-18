Полчища крабов в Австралии начали сезонную миграцию: впечатляющее видео

Массовая миграция красных крабов острова Рождества – один из самых удивительных природных процессов на Земле. Эндемичные красные крабы (Gecarcoidea natalis) перемещаются из тропических лесов его центральной части на побережье для размножения. Они отправляются в путь в сезон дождей (октябрь-январь), поскольку им жизненно необходима влага.

Остров Рождества (Christmas Island) площадью 135 км² находится в 1600 километрах к северо-западу от материковой части Австралии в Индийском океане. В период миграции более 120 миллионов крабов покрывают территорию острова своеобразной ковровой дорожкой. Они передвигаются и по глухим лесным массивам, и по оживленным автомагистралям, поэтому правительство взяло на себя заботу об этих уникальных животных. Для их безопасности построили целые временные мосты, а некоторые трассы полностью перекрываются, чтобы пропустить бодрую толпу крабов.