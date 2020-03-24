Полосатый нянь: как спасают осиротевшую зебру

Но одному из осиротевших детенышей в Кении повезло: зебра, оставшаяся без матери, нашла новый дом. Первую помощь жеребенку оказали пастухи: по их словам, они пасли коз, когда из кустов выскочила взрослая зебра, ее детеныш и несколько львов. Уверенные в себе кошки решили не тратить силы на малыша и преследовали взрослую особь. Пока они охотились на нее (погоня закончилась успехом львов), маленькая зебра инстинктивно смешалась со стадом коз. Пастухи взяли ее под свою защиту, напоили молоком, но постоянно заниматься зеброй они не могли, поэтому привели ее в природоохранную организацию Sheldrick Wildlife Trust.



В основном там занимаются спасением слонов, но опытные специалисты иногда заботятся и о других копытных. Малышка получила имя Дирия (Diria). Для того, чтобы минимизировать уровень ее стресса, ее воспитатель «притворяется» зеброй: носит пальто с полосатым принтом.