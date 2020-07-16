Полосатый тенрек: колючий житель Мадагаскара

Если вы будете идти по мадагаскарским лесам, внимательно глядя себе под ноги, то вам может улыбнуться удача: среди зелени вы заметите копошащегося в земле неведомого зверька с пышным воротником колючек на шее. Длинный нос может натолкнуть на мысли о землеройке, а торчащие в разные стороны колючки делают его похожим на ежа. Всё не то. Это — полосатый тенрек (Hemicentetes semispinosus), один из нескольких десятков видов семейства тенрековых, которые являются эндемиками Мадагаскара.

Полосатые (или пёстрые) тенреки не могут похвастаться внушительными размерами: их длина достигает 16 см, а максимальный вес составляет 280 г. Зато во всём остальном они весьма необычны. Прежде всего это окрас: пёстрых тенреков от прочих видов семейства отличают жёлто-чёрные полосы (особенно ярко выражена жёлтая полоса на мордочке). Особый шарм им придают длинные жёлтые колючки, которые могут подниматься за ушами животного, увенчивая их своеобразной короной.