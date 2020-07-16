Полосатый тенрек: колючий житель Мадагаскара

Если вы будете идти по мадагаскарским лесам, внимательно глядя себе под ноги, то вам может улыбнуться удача: среди зелени вы заметите копошащегося в земле неведомого зверька с пышным воротником колючек на шее. Длинный нос может натолкнуть на мысли о землеройке, а торчащие в разные стороны колючки делают его похожим на ежа. Всё не то. Это — полосатый тенрек (Hemicentetes semispinosus), один из нескольких десятков видов семейства тенрековых, которые являются эндемиками Мадагаскара.
Полосатые (или пёстрые) тенреки не могут похвастаться внушительными размерами: их длина достигает 16 см, а максимальный вес составляет 280 г. Зато во всём остальном они весьма необычны. Прежде всего это окрас: пёстрых тенреков от прочих видов семейства отличают жёлто-чёрные полосы (особенно ярко выражена жёлтая полоса на мордочке). Особый шарм им придают длинные жёлтые колючки, которые могут подниматься за ушами животного, увенчивая их своеобразной короной.
Тенреков называют также щетинистыми ежами, однако с самими ежами они не имеют ровным счётом ничего общего. Они даже относятся к разным отрядам: если ежи — насекомоядные, то тенреки — это афросорициды. Отряд афросорицид, в свою очередь, входит в надотряд афротериев. Это значит, что дальними родственниками крох-тенреков являются слоны, трубкозубы и даже ламантины.
Ученые называют тенреков «живыми ископаемыми», и неспроста: предки тенреков оказались на Мадагаскаре в эпоху эоцена, около 30 млн лет назад. С тех пор они жили в практически неизменных климатических условиях, и мало изменились сами. Такая высокая устойчивость к эволюционному изменению называется филогенетической инерцией.
Полосатые тенреки обитают в восточной и северной частях Мадагаскара в тропических влажных лесах. Можно их встретить и на рисовых плантациях. Согласно Международному Союзу Охраны Природы (МСОП), полосатые тенреки являются распространенным на Мадагаскаре видом, которому пока ничего не угрожает.
Полосатые тенреки живут небольшими группами в норах, которые они выкапывают в земле. Они не очень хорошо видят, поэтому полностью полагаются на острые обоняние и слух во время охоты на свою излюбленную пищу — дождевых червей.
Их колючки служат зверькам одновременно и защитой от хищников (не всегда эффективной, так как тенреки часто становятся добычей мадагаскарсих охотников вроде фосс и других зверей), и средством связи с сородичами. При трении друг о друга иголки на их спине издают тихую вибрацию, с помощью которой полосатые тенреки могут передавать членам своей группы сигналы об опасности или о готовности к спариванию.
Документальная съёмка Смитсоновского института во всех подробностях запечатлела целый семейный пир тенреков. Видеозапись показывает, как детёныши всего нескольких недель от роду начинают переходить с кормления молоком на твёрдую пищу. В этом им помогает тропический ливень, благодаря которому найти добычу не составляет труда, и группа тенреков пирует, то и дело забавно отряхиваясь от дождевых капель всем телом.
Есть у тенреков и другая особенность — наличие клоаки. Клоака есть у земноводных, рептилий и птиц, однако у плацентарных млекопитающих она присутствует лишь в начале зародышевого развития, а затем разделяется на мочеполовой синус и конечный отдел прямой кишки, которые открываются наружу не связанными друг с другом отверстиями.
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