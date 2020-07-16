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Природа

Полосатый тенрек: колючий житель Мадагаскара

Анастасия Крутикова
16 июля 2020
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Фото: Alan Harper / Flickr
Ни для кого не секрет, что по уникальности и эндемичности фауна Мадагаскара, пожалуй, ничуть не уступает фауне Австралии. И у нас есть этому очередное подтверждение. Решили рассказать вам о полосатых тенреках — зверьках, которые необычны от носа до кончиков иголок.

Если вы будете идти по мадагаскарским лесам, внимательно глядя себе под ноги, то вам может улыбнуться удача: среди зелени вы заметите копошащегося в земле неведомого зверька с пышным воротником колючек на шее. Длинный нос может натолкнуть на мысли о землеройке, а торчащие в разные стороны колючки делают его похожим на ежа. Всё не то. Это — полосатый тенрек (Hemicentetes semispinosus), один из нескольких десятков видов семейства тенрековых, которые являются эндемиками Мадагаскара. 

Полосатые (или пёстрые) тенреки не могут похвастаться внушительными размерами: их длина достигает 16 см, а максимальный вес составляет 280 г. Зато во всём остальном они весьма необычны. Прежде всего это окрас: пёстрых тенреков от прочих видов семейства отличают жёлто-чёрные полосы (особенно ярко выражена жёлтая полоса на мордочке). Особый шарм им придают длинные жёлтые колючки, которые могут подниматься за ушами животного, увенчивая их своеобразной короной. 

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Фото: Frank Vassen / Flickr
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Фото: anudibranchmam / iNauralist
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Фото: Frank Vassen / Flickr
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Фото: anudibranchmam / iNauralist

Тенреков называют также щетинистыми ежами, однако с самими ежами они не имеют ровным счётом ничего общего. Они даже относятся к разным отрядам: если ежи — насекомоядные, то тенреки — это афросорициды. Отряд афросорицид, в свою очередь, входит в надотряд афротериев. Это значит, что дальними родственниками крох-тенреков являются слоны, трубкозубы и даже ламантины.  

Ученые называют тенреков «живыми ископаемыми», и неспроста: предки тенреков оказались на Мадагаскаре в эпоху эоцена, около 30 млн лет назад. С тех пор они жили в практически неизменных климатических условиях, и мало изменились сами. Такая высокая устойчивость к эволюционному изменению называется филогенетической инерцией. 

Полосатые тенреки обитают в восточной и северной частях Мадагаскара в тропических влажных лесах. Можно их встретить и на рисовых плантациях. Согласно Международному Союзу Охраны Природы (МСОП), полосатые тенреки являются распространенным на Мадагаскаре видом, которому пока ничего не угрожает. 

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anudibranchmam / iNauralist

Полосатые тенреки живут небольшими группами в норах, которые они выкапывают в земле. Они не очень хорошо видят, поэтому полностью полагаются на острые обоняние и слух во время охоты на свою излюбленную пищу — дождевых червей. 

Их колючки служат зверькам одновременно и защитой от хищников (не всегда эффективной, так как тенреки часто становятся добычей мадагаскарсих охотников вроде фосс и других зверей), и средством связи с сородичами. При трении друг о друга иголки на их спине издают тихую вибрацию, с помощью которой полосатые тенреки могут передавать членам своей группы сигналы об опасности или о готовности к спариванию. 

Документальная съёмка Смитсоновского института во всех подробностях запечатлела целый семейный пир тенреков. Видеозапись показывает, как детёныши всего нескольких недель от роду начинают переходить с кормления молоком на твёрдую пищу. В этом им помогает тропический ливень, благодаря которому найти добычу не составляет труда, и группа тенреков пирует, то и дело забавно отряхиваясь от дождевых капель всем телом.  

Есть у тенреков и другая особенность — наличие клоаки. Клоака есть у земноводных, рептилий и птиц, однако у плацентарных млекопитающих она присутствует лишь в начале зародышевого развития, а затем разделяется на мочеполовой синус и конечный отдел прямой кишки, которые открываются наружу не связанными друг с другом отверстиями. 

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Alan Harper / Flickr

Почитайте о другом необычном звере — большеухой лисице. 

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