Полосатый захватчик: шмель может прогнать птицу и поселиться её гнезде

Как известно, хищник может понять, что его потенциальная жертва опасна, по определенным предупреждающим сигналам, например, по особой окраске или издаваемым звукам. Именно таким образом птицы понимают, что перед ними шмель, заметив летающее насекомое с желто-черной окраской и жалом, а также услышав характерное жужжание. Однако, согласно исследованию южнокорейских ученых (2013), предупреждающие сигналы шмеля помогают ему не только спастись от птицы, но и даже завладеть её гнездом.

В лесах умеренного пояса шмели, как и птицы, используют дупла деревьев для создания в них своих гнезд. Причем шмели предпочитают жить только в заполненных растительным материалом дуплах, то есть в тех, в которых уже есть птичье гнездо. Таким образом, этим насекомым приходится выгонять птиц из недавно обустроенных ими древесных полостей ради получения желанного жилища.

Чтобы понять, как происходит «выселение», Петр Яблонский и его коллеги из Сеульского национального университета в Южной Корее наблюдали за поведением восточной и тиссовой синиц во время проникновения в их гнездо шмелей. Так, когда птица видела шмеля и слышала его жужжание, она почти сразу же покидала гнездо. А для подтверждения правильности своих выводов ученые даже проигрывали в гнезде синиц песни других видов птиц, но синицы покидали гнездо, только когда слышали жужжание шмеля.

На склонах находящейся близ Сеульского университета горы, где проходило исследование, было обнаружено, что 21% недавно построенных гнезд в дуплах были заняты шмелями, и ни одна полость дерева без гнезда не была занята этими насекомыми.

Посмотрите на неловкий момент во время драки жирафов.