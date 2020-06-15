Половина земной суши до сих пор остается незатронутой человеком

Однако, несмотря на впечатляющие цифры, большая часть нетронутой суши составляет наименее пригодные для жизни районы. «Большая часть участков планеты с очень низким и просто низким влиянием человека состоит из экстремальных (например, бореальных лесов, горных лугов и тундр) или засушливых (например, пустынь) ландшафтов», — пишут авторы работы.

Другими словами, люди уже многими способами (урбанизация, ведение лесного и сельского хозяйства и проч.) оказали наибольшее влияние на те ландшафты, которые предоставили легкие возможности для удовлетворения насущных потребностей человека; напротив, игнорировались душные пустыни в самых жарких местах в мире или ледяные пустоши в самых холодных местах.

Исследователи утверждают, что лишь около 15 процентов планеты находятся под защитой местных властей, а нетронутые экосистемы за пределами этих мест быстро разрушаются.

«Обнадеживающим выводом из этого исследования является то, что если мы будем действовать быстро и решительно, то у нас будет небольшое «окно», с помощью которого мы сможем сохранить примерно половину земли на нашей планеты в относительно неповрежденном состоянии», — заключает ведущий автор исследования Джейсон Риджо из Калифорнийского университета в Дэвисе.