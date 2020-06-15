Половина земной суши до сих пор остается незатронутой человеком

Нетронутая земля с полностью функционирующими экосистемами играет важную роль для нашего существования на планете: начиная от смягчения последствий изменения климата до рециркуляции питательных веществ и обеспечения планеты свежим воздухом.
В новом исследовании международная группа ученых сравнила цифры из четырех различных наборов пространственных данных, чтобы ответить на вопрос, какая часть земной суши еще не застроена городами, не используется для добычи ресурсов или в сельскохозяйственных нуждах, оставаясь нетронутой на протяжении сотен лет. В зависимости от методологии и систем классификации ученые считают, что итоговая цифра варьируется между 48 и 56 процентами суши.
Однако, несмотря на впечатляющие цифры, большая часть нетронутой суши составляет наименее пригодные для жизни районы. «Большая часть участков планеты с очень низким и просто низким влиянием человека состоит из экстремальных (например, бореальных лесов, горных лугов и тундр) или засушливых (например, пустынь) ландшафтов», — пишут авторы работы.
Другими словами, люди уже многими способами (урбанизация, ведение лесного и сельского хозяйства и проч.) оказали наибольшее влияние на те ландшафты, которые предоставили легкие возможности для удовлетворения насущных потребностей человека; напротив, игнорировались душные пустыни в самых жарких местах в мире или ледяные пустоши в самых холодных местах.
Исследователи утверждают, что лишь около 15 процентов планеты находятся под защитой местных властей, а нетронутые экосистемы за пределами этих мест быстро разрушаются.
«Обнадеживающим выводом из этого исследования является то, что если мы будем действовать быстро и решительно, то у нас будет небольшое «окно», с помощью которого мы сможем сохранить примерно половину земли на нашей планеты в относительно неповрежденном состоянии», — заключает ведущий автор исследования Джейсон Риджо из Калифорнийского университета в Дэвисе.