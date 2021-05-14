Полярное сияние в Австралии: завораживающие кадры

Говоря о таком красочном явлении, как полярное сияние, люди крайне редко вспоминают Южное полушарие: название «северное сияние» звучит значительно чаще.
Однако в Северном полушарии его сезон уже окончен, а в самых лучших местах – таких как Кольский полуостров или Норвегия – набирают силу белые ночи. И теперь пришло время сиять южному небу – в этом недавно убедились жители австралийского штата Тасмания.
Сияние также наблюдали в вдоль побережья юго-восточной части страны и в центре штата Виктория. Для этого людям пришлось выдержать холодные ночные температуры: в Южном полушарии сейчас поздняя осень.
We've just experienced a G3 geomagnetic storm, the first one in a long while! It looks like it's already decaying but mid-latitudes be on the lookout for #aurora in the next hours regardless! 💚 pic.twitter.com/o6RcMfqwXf— Night Lights (@NightLights_AM) May 12, 2021
В английском языке для северного сияния употребляется выражение «Aurora Borealis» – «рассвет севера», а симметричное явление на юге планеты носит название «Aurora Australis». Помимо этого континента, любоваться им можно и в Антарктиде. Но поскольку в этих областях живет значительно меньше людей, чем на севере, и участков суши тоже несопоставимо мало – северное сияние является более известным.
#AuroraAustralis #thesouthernlights driven by a major G3 storm was so strong last night it was witnessed and captured in the subtropics of the upper North Island, NZ https://t.co/PNXBwG9zMU pic.twitter.com/iR6MAYwXiM— Hauraki Gulf Weather (@GulfHauraki) May 13, 2021
В России, в Уфимском государственном авиационном техническом университете, запущен уникальный сервис «Аврора», который прогнозирует полярные сияния. А финские ученые смогли переложить краски неба в звуки.