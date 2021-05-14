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Природа

Полярное сияние в Австралии: завораживающие кадры

Анастасия Баринова
14 мая 2021
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Фото: james.garlick/Instagram
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Фото: Cosmic Fox Photography/Twitter
В Южном полушарии наступил сезон ярких всполохов на небе.

Говоря о таком красочном явлении, как полярное сияние, люди крайне редко вспоминают Южное полушарие: название «северное сияние» звучит значительно чаще. 

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Однако в Северном полушарии его сезон уже окончен, а в самых лучших местах – таких как Кольский полуостров или Норвегия – набирают силу белые ночи. И теперь пришло время сиять южному небу – в этом недавно убедились жители австралийского штата Тасмания.

Сияние также наблюдали в вдоль побережья юго-восточной части страны и в центре штата Виктория. Для этого людям пришлось выдержать холодные ночные температуры: в Южном полушарии сейчас поздняя осень.

В английском языке для северного сияния употребляется выражение «Aurora Borealis» – «рассвет севера», а симметричное явление на юге планеты носит название «Aurora Australis». Помимо этого континента, любоваться им можно и в Антарктиде. Но поскольку в этих областях живет значительно меньше людей, чем на севере, и участков суши тоже несопоставимо мало – северное сияние является более известным.

В России, в Уфимском государственном авиационном техническом университете, запущен уникальный сервис «Аврора», который прогнозирует полярные сияния. А финские ученые смогли переложить краски неба в звуки.

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