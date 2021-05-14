Полярное сияние в Австралии: завораживающие кадры

В английском языке для северного сияния употребляется выражение «Aurora Borealis» – «рассвет севера», а симметричное явление на юге планеты носит название «Aurora Australis». Помимо этого континента, любоваться им можно и в Антарктиде. Но поскольку в этих областях живет значительно меньше людей, чем на севере, и участков суши тоже несопоставимо мало – северное сияние является более известным.