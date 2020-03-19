Полярные волки: экстремалы Арктики

В голубом сумраке раннего арктического утра семь волков скользили по замерзшему водоему: повизгивая, они гонялись за кусочком льда размером с шайбу. В тот час озерко было похоже то ли на огромный опал, то ли на зеркало Вселенной, и волки тоже казались счастливыми существами из другого мира. Они носились взад-вперед по льду: четверо щенков, в том числе маленькая девочка с черными обводами глаз, родившаяся в этом году, гонялись за ледышкой, а три зверя постарше сбивали их с ног, выталкивая малышей в замерзшую траву на берегу. Я так дрожал, что слово, которое я написал тогда в своей записной книжке, с трудом можно разобрать. А слово это было «дурашки». Самый большой – под 30 килограммов – годовалый самец выступал заводилой. В небе парили два ворона, и кроме их карканья тишину тундры нарушал лишь лай волков и клацанье их когтей по льду. В конце концов самый крупный волчонок догнал и разгрыз ледышку.

Остальные смотрели, склонив головы набок, как будто их ошеломила такая дерзость. Затем волки обернулись на меня.

Трудно описать это ощущение – момент, когда группа хищников замечает тебя: пока вы смотрите друг на друга, твое сердце бьется так гулко, что слышится каждый его удар. Десять ударов подряд.

Люди редко становятся объектом внимания хищников, но мое тело, казалось, среагировало быстрее мозга. Я снова вздрогнул, и на этот раз не от холода.

Какими бы игривыми они ни казались несколько минут назад, на меня смотрели волки, хищные звери с темными пятнами крови на белых шкурах. А овцебык, чью лежащую поодаль тушу они глодали совсем недавно, был во много раз больше меня. Ребра его разорванной грудной клетки растопырились, словно веер, на фоне неба.